Легендарний Pink Floyd уперше за 30 років випустить нову пісню: вона присвячена Україні

Відомий британський рок-гурт Pink Floyd вперше з 1994 року випустить нову пісню. Вона записана на підтримку українського народу. Про це повідомляє Metro.

Пісня під назвою Hey Hey Rise Up («Гей, гей, вставай») вийде 8 квітня. Усі кошти від продажів підуть на гуманітарну допомогу для України.

До записаного минулого тижня треку увійшов вокал українського музиканта Андрія Хливнюка, взятого з кліпу, який він опублікував у Інстаграмі. У ньому Хливнюк співає пісню «Ой у лузі червона калина» на Софійській площі в Києві.

«Ми, як і багато хто з них (українців – ред.), відчуваємо лють і розчарування цього підлого акту вторгнення проти незалежної, мирної демократичної країни. Багато людей були вбиті однією з найбільших держав світу», - зазначив гітарист і вокаліст Pink Floyd Девід Гілмор, який має невістку з України.

Pink Floyd – один з найуспішніших гуртів Великої Британії, відомий своєю психоделічно-космічною музикою, філософськими текстами, експериментами зі звуком, цікавими обкладинками альбомів й оригінальними концертами. Гурт продав понад 210 млн альбомів по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Pink Floyd заборонив росіянам та білорусам слухати їхню музику.

До слова, благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної групи Metallica пожертвував $500 тис. на допомогу українським біженцям.