Невиїзних росіян від початку року побільшало на мільйон



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Тимчасове обмеження виїзду за кордон застосовується в РФ як запобіжний вплив на боржників з 2005 року

Кількість росіян, обмежених у праві виїзду з РФ через борги, зросла від початку 2019 року майже на мільйон осіб - до 3,6 мільйона.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Федеральну службу судових приставів (ФССП).

«Число росіян, які опинилися в стоп-аркуші на кордоні через борги, з початку року зросло майже на 1 млн осіб. Якщо на початок року в Росії було 2,6 млн невиїзних боржників, то до середини літа (на 1 липня) їх число зросло до 3,58 млн», - йдеться в повідомленні.

У матеріалах ФССП уточнюється, що загальна сума боргу тих, хто перебував на початку липня в стоп-аркуші

Тимчасове обмеження виїзду за кордон застосовується в РФ як запобіжний вплив на боржників з 2005 року.

Заборона може застосовуватися при сумі боргу від 30 тисяч рублів ($470).

Виняток - борг за аліменти та виплати на відшкодування збитків здоров'ю - тут діє поріг у 10 тисяч рублів.