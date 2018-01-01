Німеччина надасть екстрену фінансову допомогу жителям Сирії

Зігмар Габріель заявив про готовність Німеччини зробити все можливе, щоб захистити мирних жителів регіону Східна Гута

Німеччина виділить Міжнародному комітету Червоного Хреста екстрену матеріальну допомогу розміром 10 млн євро для допомоги жителям сирійського регіону Східна Гута. Про це повідомляє DW. «Уряд Німеччини занепокоєний загостренням ситуації в сирійському регіоні Східна Гута, охопленому громадянською війною. У зв'язку з цим міністр



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Східна Гута

Зігмар Габріель заявив про готовність Німеччини зробити все можливе, щоб захистити мирних жителів регіону Східна Гута

Німеччина виділить Міжнародному комітету Червоного Хреста екстрену матеріальну допомогу розміром 10 млн євро для допомоги жителям сирійського регіону Східна Гута. Про це повідомляє DW.

«Уряд Німеччини занепокоєний загостренням ситуації в сирійському регіоні Східна Гута, охопленому громадянською війною. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Зігмар Габріель пообіцяв Міжнародному комітету Червоного Хреста екстрену матеріальну допомогу у розмірі 10 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Габріель зв'язався з Москвою і Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем, закликавши евакуювати зі Східної Гути родини з дітьми. Голова німецької дипломатії заявив про готовність Німеччини зробити все можливе, щоб захистити мирних жителів регіону, якщо не вийде незабаром досягти угоди про припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута.

Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.