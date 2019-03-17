Німеччина вважає анексію Криму «фатальним правопорушенням»



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Позицію країни висловив голова МЗС Німеччини Гайко Маас

Голова МЗС Німеччини Гайко Маас у 5-ту річницю незаконної анексії Криму назвав захоплення українського півострова «фатальним правопорушенням».

Слова голови німецької дипломатії наводить МЗС країни у своєму офіційному Twitter-каналі.

«П’ятий рік минає з часу цього фатального правопорушення. Росія спробувала порушити кордони, використовуючи силу», - заявив голова МЗС Німеччини.

За словами Мааса, той, хто так діє, «руйнує довіру і ставить під сумнів основні правила мирного співіснування».

Нагадаємо, верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні оприлюднила декларацію до 5-річчя анексії Криму від імені всіх держав-членів, у якій висловлена тверда підтримка України і висунуті вимоги до Росії.

Джерело: Європейська правда