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    У світі

    Німеччина вважає анексію Криму «фатальним правопорушенням»

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    Німеччина вважає анексію Криму «фатальним правопорушенням»

    Позицію країни висловив голова МЗС Німеччини Гайко Маас

    Голова МЗС Німеччини Гайко Маас у 5-ту річницю незаконної анексії Криму назвав захоплення українського півострова «фатальним правопорушенням».

    Слова голови німецької дипломатії наводить МЗС країни у своєму офіційному Twitter-каналі.

    «П’ятий рік минає з часу цього фатального правопорушення. Росія спробувала порушити кордони, використовуючи силу», - заявив голова МЗС Німеччини.

    За словами Мааса, той, хто так діє, «руйнує довіру і ставить під сумнів основні правила мирного співіснування».

    Нагадаємо, верховна представниця ЄС Федеріка Могеріні оприлюднила декларацію до 5-річчя анексії Криму від імені всіх держав-членів, у якій висловлена тверда підтримка України і висунуті вимоги до Росії.

    Джерело: Європейська правда

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