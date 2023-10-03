Нобелівський тиждень у Стокгольмі: імена лауреатів премії з фізики

За традицією, першими стали відомі лауреати премії у галузі фізіології та медицини

3 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії у галузі фізики. Ними стали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє, повідомляє пресслужба Фонду Нобеля.

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У публікації говориться, що лауреати отримали Нобелівську премію за «експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині».

Зазначається, що П'єр Агостіні, Ференц Крауш і Анн Л'Ульє своїми експериментами дали нові інструменти для дослідження світу електронів всередині атомів і молекул. Вони продемонстрували спосіб створення надзвичайно коротких імпульсів світла, які можна використовувати для вимірювання швидких процесів, у яких електрони рухаються або змінюють енергію.

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Лауреати премії з фізики створили досить короткі спалахи світла, щоб зробити знімки надзвичайно швидкого руху електронів.

Анн Л'Ульє виявила новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі, а Агостіні та Крауш продемонстрували, що цей ефект можна використовувати для створення більш коротких імпульсів світла, ніж це було можливо раніше.

Нагадаємо, Фундація Нобеля скасувала своє рішення про запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію нагородження Нобелівської премії в Стокгольмі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Минулоріч Фундація Нобеля не запрошувала російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.