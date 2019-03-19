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    У світі

    Норвегія знайшла докази російського втручання у навчання Альянсу

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    РФ втручалася в роботу GPS під час навчань НАТО - Норвегія знайшла докази російського втручання у навчання Альянсу
    РФ втручалася в роботу GPS під час навчань НАТО

    Норвегія має електронне підтвердження того, що Росія глушила сигнали GPS під час останніх військових навчань НАТО

    Норвегія заявила, що має докази того, що Росія глушила сигнали GPS в ході нещодавніх військових навчань НАТО.

    Про це сказав міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсе, повідомляє Reuters.

    Норвегія має електронне підтвердження того, що Росія глушила сигнали GPS під час останніх військових навчань НАТО, і вимагає пояснень від РФ з цього приводу.

    Глава міноборони уточнив, що йдеться про обчислення, які доводять, що сигнали GPS глушили з Росії.

    «Росія сказала: «Дякуємо, ми повернемося, коли наші експерти розглянуть це», - додав Бакке-Єнсе.

    Нагадаємо, 10 січня Управління цивільної авіації Норвегії заявляло, що можливі збої в роботі системи навігації GPS в північному норвезькому регіоні Фіннмарк, що межує з РФ.

    До цього, 9 листопада 2018 року також були зафіксовані фінськими військовослужбовцями збої в роботі GPS. Військові попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.

    Після цього прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія. «Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології», - зазначив він.

    У лютому цього року у Норвегії оголосили про загрозу для цивільної авіації через глушіння РФ сигналів GPS.

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