Норвегія знайшла докази російського втручання у навчання Альянсу
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Норвегія має електронне підтвердження того, що Росія глушила сигнали GPS під час останніх військових навчань НАТО
Норвегія заявила, що має докази того, що Росія глушила сигнали GPS в ході нещодавніх військових навчань НАТО.
Про це сказав міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсе, повідомляє Reuters.
Норвегія має електронне підтвердження того, що Росія глушила сигнали GPS під час останніх військових навчань НАТО, і вимагає пояснень від РФ з цього приводу.
Глава міноборони уточнив, що йдеться про обчислення, які доводять, що сигнали GPS глушили з Росії.
«Росія сказала: «Дякуємо, ми повернемося, коли наші експерти розглянуть це», - додав Бакке-Єнсе.
Нагадаємо, 10 січня Управління цивільної авіації Норвегії заявляло, що можливі збої в роботі системи навігації GPS в північному норвезькому регіоні Фіннмарк, що межує з РФ.
До цього, 9 листопада 2018 року також були зафіксовані фінськими військовослужбовцями збої в роботі GPS. Військові попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.
Після цього прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія. «Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології», - зазначив він.
У лютому цього року у Норвегії оголосили про загрозу для цивільної авіації через глушіння РФ сигналів GPS.