Нова Зеландія після теракту заборонила усі види напівавтоматичної зброї



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Найближчим часом буде розроблено схему викупу забороненої зброї

Обмеження запроваджені з міркувань «національної безпеки»

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн запровадила повну заборону на продаж, обіг та експлуатацію штурмових та напівавтоматичних гвинтівок військового зразку на території країни.

Як повідомляє Reuters, причиною заборони став розстріл 15 березня людей у мечетях новозеландських міст Крайстчерч і Лінвуд, внаслідок якого загинули 50 людей, а понад 40 людей отримали поранення.

Прем'єр висловила впевненість, що «переважна більшість» жителів Нової Зеландії, які законно володіють такою зброєю, «зрозуміє» дану заборону. Також прем'єр наголосила, що обмеження запроваджені з міркувань «національної безпеки».

Найближчим часом буде розроблено схему викупу забороненої зброї.

За оцінками, у Новій Зеландії, де мешкає менше 5 мільйонів людей, є від 1,2 до 1,5 млн одиниць вогнепальної зброї, з них майже 13500 одиниць штурмових і напівавтоматичних гвинтівок.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

За останніми даними, в результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.