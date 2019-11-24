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    У світі

    У Державному департаменті США нагадали Росії про Мінські угоди

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    Заступник держсекретаря США Джон Салліван&nbsp; - У Державному департаменті США нагадали Росії про Мінські угоди
    Заступник держсекретаря США Джон Салліван 

    Політики спілкувалися в японській Нагої в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн G20

    Заступник держсекретаря США Джон Салліван у розмові з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим наголосив на необхідності дотримання Мінських угод.

    Про це повідомляє DW з посиланням на Держдепартамент США,

    «У Вашингтоні вважають, що поліпшення відносин між Білим домом і Кремлем залежить від прихильності Москви Мінськими угодами щодо врегулювання військового конфлікту на сході України, а також відмови Росії від спроб підірвати «демократичні процеси» США», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, про це заступник держсекретаря США Джон Салліван заявив у ході зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Політики спілкувалися в суботу, 23 листопада, в японській Нагої в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

    Крім цього Салліван і Лавров обговорили «широке коло регіональних і двосторонніх питань», у тому числі ситуацію в Північній Кореї та Сирії, а також співпрацю в боротьбі з тероризмом.

    Нагадаємо, демократи з комітету закордонних справ Сенату закликають держсекретаря Майка Помпео самоусунутися від справ, пов’язаних з Україною, після того як кілька свідків згадали його на слуханнях щодо імпічменту.

    Як повідомлялося, Держдеп США у своїй заяві щодо вшанування жертв Голодомору в Україні пов’язав дії радянського режиму проти українців із сучасною агресією Росії.

    Росія США Мінські угоди Держдепартамент США
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