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    У світі

    Сенат США затвердив призначення Саллівана на посаду посла в Росії

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    Джон Салліван - Сенат США затвердив призначення Саллівана на посаду посла в Росії
    Джон Салліван

    Салліван замінить на посаді посла США в РФ Джона Хантсмана

    Сенат США схвалив призначення заступника держсекретаря США Джона Саллівана на посаду посла в Росії.

    Про це повідомляє Reuters.

    Колишній адвокат Салліван замінить на цій посаді Джона Хантсмана, який пішов у відставку в серпні 2019 року після двох років роботи в Москві.

    Саллівана призначили новим послом США відразу після візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Вашингтона, де він провів переговори з держсекретарем Майком Помпео і президентом США Дональдом Трампом.

    Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров майже годину розмовляв із Дональдом Трампом у Вашингтоні.

    У жовтні президент США Дональд Трамп заявив про призначення заступника держсекретаря Джона Саллівана на посаду американського посла в Російській Федерації.

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