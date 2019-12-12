Сенат США затвердив призначення Саллівана на посаду посла в Росії



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Джон Салліван

Салліван замінить на посаді посла США в РФ Джона Хантсмана

Сенат США схвалив призначення заступника держсекретаря США Джона Саллівана на посаду посла в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Колишній адвокат Салліван замінить на цій посаді Джона Хантсмана, який пішов у відставку в серпні 2019 року після двох років роботи в Москві.

Саллівана призначили новим послом США відразу після візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Вашингтона, де він провів переговори з держсекретарем Майком Помпео і президентом США Дональдом Трампом.

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров майже годину розмовляв із Дональдом Трампом у Вашингтоні.

У жовтні президент США Дональд Трамп заявив про призначення заступника держсекретаря Джона Саллівана на посаду американського посла в Російській Федерації.