«Новий Папа»: з’явився крутий тизер-трейлер відомого серіалу



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Серіал «Новий Папа» можна буде побачити вже у січні 2020 року

За сценарієм молодий понтифік Ленні Белардо знаходиться в комі, тому Ватикан шукає нового Папу

Телеканал HBO поділився свіжим роликом серіалу «Новий Папа», який є продовженням «Молодого Папи». У другому сезоні головні ролі виконують Джуд Лоу і Джон Малкович. Режисером виступає Паоло Соррентіно ( «Велика краса»).

За сценарієм молодий понтифік Ленні Белардо знаходиться в комі, тому Ватикан шукає нового Папу. Єдиним гідним кандидатом стає аристократ Джон Бреннокс, який страждає від власних печалей. В цей час послідовники церкви чекають, поки Пій XIII прийде до тями і вірять, що він і є новий месія.

У новому сезоні повернуться Хав'єр Камара, Сільвіо Орландо, Сесіль Де Франс і Людівін Саньє, а також приєднаються нові актори: Мерилін Менсон, Шерон Стоун, Юлія Снигирь та інші.

Нові серії можна буде побачити вже у січні 2020 року.