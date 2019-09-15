Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег



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Мігрантів з судна Ocean Viking доправили в порт Лампедуза

Ocean Viking стало першим цивільним рятувальним судном, яке за останніх 14 місяців з дозволу влади висадило людей в Італії

Новий італійський уряд надав дозвіл рятувальному судну Ocean Viking доправити 82 мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порт Лампедуза.

Про це повідомляє DW.

«У першій половині дня неділі, 15 вересня, більшість чоловіків, жінок і дітей, котрі перебували на цьому судні, залишили його, перебравшись на кораблі берегової охорони Італії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ocean Viking стало першим цивільним рятувальним судном, яке за останніх 14 місяців з дозволу влади висадило людей в Італії.

За даними італійських ЗМІ, врятованих мігрантів розподілять між п'ятьма країнами ЄС. Повідомляється, що Німеччина та Франція зголосилися прийняти по 24 врятованих особи. Ще 24 мігрантів з судна залишаться в Італії, вісім поїдуть до Португалії, а двоє - до Люксембургу.

Донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів.

Нагадаємо, 25 серпня, понад 350 мігрантів з корабля Ocean Viking зійшли на берег Мальти.