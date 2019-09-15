  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег

    • Розсилка
    Мігрантів з судна&nbsp;Ocean Viking доправили&nbsp;в порт Лампедуза - Новий уряд Італії дозволив мігрантам з судна Ocean Viking зійти на берег
    Мігрантів з судна Ocean Viking доправили в порт Лампедуза

    Ocean Viking стало першим цивільним рятувальним судном, яке за останніх 14 місяців з дозволу влади висадило людей в Італії

    Новий італійський уряд надав дозвіл рятувальному судну Ocean Viking доправити 82 мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порт Лампедуза.

    Про це повідомляє DW.

    «У першій половині дня неділі, 15 вересня, більшість чоловіків, жінок і дітей, котрі перебували на цьому судні, залишили його, перебравшись на кораблі берегової охорони Італії», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Ocean Viking стало першим цивільним рятувальним судном, яке за останніх 14 місяців з дозволу влади висадило людей в Італії.

    За даними італійських ЗМІ, врятованих мігрантів розподілять між п'ятьма країнами ЄС. Повідомляється, що Німеччина та Франція зголосилися прийняти по 24 врятованих особи. Ще 24 мігрантів з судна залишаться в Італії, вісім поїдуть до Португалії, а двоє - до Люксембургу.

    Донедавна Мальта та Італія відмовлялися приймати судна гуманітарних організацій з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту. Ексміністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні займав вкрай жорстку позицію щодо мігрантів.

    Нагадаємо, 25 серпня, понад 350 мігрантів з корабля Ocean Viking зійшли на берег Мальти.

    Читайте також
    Італія мігранти порт уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ