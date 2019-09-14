Німеччина готова прийняти з Італії чверть врятованих у морі мігрантів



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Фото: Fabian Heinz/dpa

У пошуку рішення щодо розподілу біженців з рятувальних човнів у межах ЄС незабаром може відбутися відчутний прогрес

У рамках розподілу біженців Німеччина готова прийняти чверть врятованих у Середземному морі мігрантів, які висадилися в Італії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер в інтерв’ю газеті Süddeutschen Zeitung.

«Я завжди говорив, що наша міграційна політика також є гуманною, ми нікому не дамо потонути. Переговори все ще тривають, але якщо все піде так, як ми сказали, ми можемо взяти 25 відсотків тих, хто врятувався у морі та опинився в Італії. Це не переобтяжить нашу міграційну політику», – сказав міністр, який відомий своїми скептичними зауваженнями стосовно міграційної політики канцлера Ангели Меркель.

Водночас Зеегофер наполягатиме на безпековій перевірці врятованих ще в Італії.

Німеччина й до цього часу прийняла майже чверть врятованих з Італії (за останній рік – 561 мігранта, за даними МВС – ред.), так що чимось новим такий підхід не стане. Однак, за словами міністра, давно на часі відійти від «катувальних процедур», згідно з якими біженців з кожного рятувального корабля доводилося розподіляти по Європі індивідуально, та й це лише після тривалої боротьби між державами ЄС.

У пошуку рішення щодо розподілу біженців з рятувальних човнів у межах ЄС незабаром може відбутися відчутний прогрес: 23 вересня Мальта запросила представників Німеччини, Франції, Італії, президента головуючої в Раді Європи Фінляндії та Комісії ЄС на зустріч у місті Вітторіоса, щоб знайти попередню систему квот. У жовтні пропозиція має бути подана главам держав та урядів.

«Очікування в тому, що приєднається більше держав», – сказав Зеехофер.

Він сподівається, що зі зміною уряду в Італії справа зрушиться, адже попередній міністр внутрішніх справ цієї країни Маттео Сальвіні займав украй жорстку позицію щодо мігрантів і відмовляв у заході в порти суден з врятованими.

Як стало відомо, Франція також заявила, що готова прийняти 25 відсотків біженців, які прибувають до Італії.

Нагадаємо, 25 серпня, понад 350 мігрантів з корабля Ocean Viking зійшли на берег Мальти.