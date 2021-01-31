У Китаї стратили ексочільника держкомпанії за хабарництво на $278 млн

Сяоміня обвинувачували в масштабному хабарництві та багатоженстві

Китайська влада стратила колишнього керівника державної компанії China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоміня. Його обвинувачували в масштабному хабарництві та багатоженстві.

Про це повідомляє державне телебачення КНР.

Сяоміня засудили до смертної кари 5 січня, його визнали винним у розтраті понад 25 мільйонів юанів (приблизно 3,9 млн доларів), у тому, що він узяв хабарів на 1,79 мільярда юанів (приблизно 278 млн доларів), а також у тривалому співмешканні з коханками — попри те, що в нього є дружина.

Розслідування проти чоловіка розпочали у 2018 році, після цього його виключили з комуністичної партії. У 2020 році в ефірі державного телебачення Сяомінь зізнався, що зберігав гроші, цінності та інші активи у квартирі в Пекіні, яку називав «супермаркет». Водночас він стверджував, що з грошей, отриманих як хабарі, він не витратив нічого, бо хотів зберегти їх для дітей.

Проте китайські ЗМІ повідомляли, що в Сяоміня було понад 100 квартир і приблизно стільки ж коханок, яких він влаштовував на високі посади у 33 компаніях, що працювали під егідою China Huarong.

Суд вирішив, що «значних заслуг» колишнього голови компанії недостатньо для пом’якшення вироку, враховуючи «факти, характер, обставини та ступінь шкоди, завданої суспільству» його злочинами.

Компанію China Huarong уряд КНР створив після Азійської фінансової кризи 1997 року, вона займається управлінням активами з акцентом на управління проблемними боргами.