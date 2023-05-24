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Один із найбільших швейцарських банків заморожує рахунки росіян та білорусів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Один із найбільших швейцарських банків заморожує рахунки росіян та білорусів
швейцарський банк Julius Baer повідомив про заморожування рахунків громадян Білорусі та РФ
фото з відкритих джерел

Це рішення пов'язане із санкціями проти РФ і Білорусі

Один із найбільших швейцарських банків Julius Baer повідомив своїх клієнтів – росіян та білорусів – про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Про це повідомляє Forbes з посиланням на заяву компанії Main Partner Trust.

Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені.

Глава відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.

«Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і грошові кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear», – йдеться в повідомленні.

У листах російським і білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно. 

Раніше повідомлялося, що ЄС відмовився приєднати російський банк до SWIFT попри зернову угоду.

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Теги: Forbes Швейцарія банк

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