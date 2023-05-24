Один із найбільших швейцарських банків заморожує рахунки росіян та білорусів

швейцарський банк Julius Baer повідомив про заморожування рахунків громадян Білорусі та РФ

Це рішення пов'язане із санкціями проти РФ і Білорусі

Один із найбільших швейцарських банків Julius Baer повідомив своїх клієнтів – росіян та білорусів – про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear. Про це повідомляє Forbes з посиланням на заяву компанії Main Partner Trust.

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Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені.

Глава відділу корпоративних комунікацій банку Julius Baer Ян Вондер Мюль підтвердив інформацію про те, що інвестиційні рахунки росіян будуть ізольовані через вимоги Euroclear.

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«Euroclear вимагає виділити цінні папери, що зберігаються в Euroclear, і грошові кошти, отримані від цих цінних паперів, на спеціальні рахунки в Euroclear», – йдеться в повідомленні.

У листах російським і білоруським клієнтам зазначено, що ці заходи набувають чинності негайно.

Раніше повідомлялося, що ЄС відмовився приєднати російський банк до SWIFT попри зернову угоду.