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Чи можлива мобілізація багатодітних батьків: відповідь юристки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Чи можлива мобілізація багатодітних батьків: відповідь юристки
фото: depositphotos.com

«Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію», – юристка

У версії законопроєкту про посилення мобілізації передбачається військовий призов багатодітних батьків, які розлучені з дружиною та не виплачують аліменти дітям. Про це розповіла юристка Христина Очкур.

«Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, не зважаючи на те, що багатодітні», – каже юристка.

За інформацією Христини Очкур, у разі ухвалення закону, такий чоловік втрачає право на відстрочку, а у працівників ТЦК та СП будуть законні підстави забрати його в армію.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Нагадаємо, що на засідання 23 лютого Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

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Теги: українці Україна демобілізація бронювання від мобілізації мобілізація

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