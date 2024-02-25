Чи можлива мобілізація багатодітних батьків: відповідь юристки

«Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію», – юристка

У версії законопроєкту про посилення мобілізації передбачається військовий призов багатодітних батьків, які розлучені з дружиною та не виплачують аліменти дітям. Про це розповіла юристка Христина Очкур.

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«Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, не зважаючи на те, що багатодітні», – каже юристка.

За інформацією Христини Очкур, у разі ухвалення закону, такий чоловік втрачає право на відстрочку, а у працівників ТЦК та СП будуть законні підстави забрати його в армію.

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Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Нагадаємо, що на засідання 23 лютого Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт про демобілізацію строковиків.

Раніше Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.