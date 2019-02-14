Одного з керівників контррозвідки Бельгії підозрюють у шпигунстві на РФ – ЗМІ



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До завершення внутрішнього розслідування Вандерборре перебуває вдома

Клемент Вандерборре працює на контррозвідку Бельгії протягом 40 років

Голову департаменту контррозвідки Служби інформації і безпеки Бельгії Клемента Вандерборре відсторонили від обов’язків через підозри у шпигунстві на РФ. Про це повідомляє бельгійське видання De Morgen з посиланням на джерела.

Як зазначається, Клемент Вандерборре працює на контррозвідку Бельгії протягом 40 років. Останнім часом його молодші колеги почали скаржитися на стиль його керівництва. Крім того, Вандерборре підозрюють у тому, що той знищував конфіденційні документи в офісному шредері.

До завершення внутрішнього розслідування Вандерборре перебуває вдома. Його офіс закритий з кінця січня. Водночас сам Вандерборре заперечує всі звинувачення.

Щодо звинувачень у шпигунстві на РФ, то видання згадує про лист одного зі співробітників бельгійської контррозвідки.

У листі стверджується, що Клемент Вандерборре під час спецоперації у Сербії в 2016 році надав громадянці Сербії доступ до конфіденційної інформації. Жінка, ймовірно, працювала, як подвійний агент на користь Росії.