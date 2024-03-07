Німеччина офіційно рекомендувала своїм громадянам триматись якомога далі від Росії

МЗС Німеччини порекомендувало громадянам країни взагалі не відвідувати Російську Федерацію

МЗС Німеччини посилило рекомендації для мешканців країни та людей з подвійним громадянством щодо поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН. У ньому міністерство рекомендує своїм громадянам утриматися від відвідування Росії. Влада ФРН вперше використала слово «настійно» у питанні поїздок до РФ.

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«Поїздки до Російської Федерації настійно не рекомендуються», – йдеться у повідомленні. У повідомленні МЗС відмічено ризик атак безпілотників, зокрема на Москву. Відомство також не відкидає атак на громадський транспорт, зокрема і на потяги. Мешканців ФРН особливо застерегли від відвідування прикордонних з Україною регіонів: Білгородської, Воронезької, Курської та Брянської областей.

До слова, близько 60% мешканців Німеччини виступають проти постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це свідчать результати опублікованого сьогодні, 6 березня, опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства DPA, пише Merkurist.

Згідно з результатами опитування, лише 28% респондентів вважають, що офіційний Берлін має ухвалити позитивне рішення щодо постачання даних систем озброєння. При цьому переважна більшість опитаних (58%) висловилася проти цієї ініціативи, тим самим підтримавши офіційну позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, який публічно не підтримує відповідного рішення. Близько 14% респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання щодо постачання крилатих ракет до України.