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Німеччина офіційно рекомендувала своїм громадянам триматись якомога далі від Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина офіційно рекомендувала своїм громадянам триматись якомога далі від Росії
Німецьким туристам радять не відвідувати столицю Росії та низку міст
фото із відкритих джерел

МЗС Німеччини порекомендувало громадянам країни взагалі не відвідувати Російську Федерацію 

МЗС Німеччини посилило рекомендації для мешканців країни та людей з подвійним громадянством щодо поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН. У ньому міністерство рекомендує своїм громадянам утриматися від відвідування Росії. Влада ФРН вперше використала слово «настійно» у питанні поїздок до РФ.

«Поїздки до Російської Федерації настійно не рекомендуються», – йдеться у повідомленні. У повідомленні МЗС відмічено ризик атак безпілотників, зокрема на Москву. Відомство також не відкидає атак на громадський транспорт, зокрема і на потяги. Мешканців ФРН особливо застерегли від відвідування прикордонних з Україною регіонів: Білгородської, Воронезької, Курської та Брянської областей.

До слова, близько 60% мешканців Німеччини виступають проти постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це свідчать результати опублікованого сьогодні, 6 березня, опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства DPA, пише Merkurist.

Згідно з результатами опитування, лише 28% респондентів вважають, що офіційний Берлін має ухвалити позитивне рішення щодо постачання даних систем озброєння. При цьому переважна більшість опитаних (58%) висловилася проти цієї ініціативи, тим самим підтримавши офіційну позицію канцлера ФРН Олафа Шольца, який публічно не підтримує відповідного рішення. Близько 14% респондентів не змогли визначитися з відповіддю на питання щодо постачання крилатих ракет до України.

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Теги: росія безпека небезпека влада озброєння Берлін політика туризм громадський транспорт Німеччина росіяни

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