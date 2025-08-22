Польща відкриє навчальний полігон для ЗСУ: названо дату

1 вересня на полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ

На півдні Польщі завершується будівництво другого за величиною навчального табору для українських та польських військових. Обʼєкт, який зводиться за сприяння країн НАТО, буде відкрито 1 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

«Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір - місце для навчання польських та українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія - ми хочемо допомагати Україні на території Польщі. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати», – каже він.

Міністр розповів, що будівництво великого табору розпочалося 14 липня. Наразі роботи на стадії завершення і вже 1 вересня на цьому полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ на території Польщі. Косіняк-Камиш зазначив, що після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання збройним силам Польщі.

«Я хотів би щиро подякувати всім нашим солдатам - командиру та начальнику цього місця, які керують усім навчальним комплексом для сухопутних військ. Це найпівденніший полігон, другий за величиною в Польщі, центр підготовки сухопутних військ, який демонструє свої можливості», – додав чиновник.

