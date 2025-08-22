Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща відкриє навчальний полігон для ЗСУ: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща відкриє навчальний полігон для ЗСУ: названо дату
Будівництво великого навчального табору для українських та польських військових розпочалося 14 липня
фото: X/Ministerstwo Obrony Narodowej

1 вересня на полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ

На півдні Польщі завершується будівництво другого за величиною навчального табору для українських та польських військових. Обʼєкт, який зводиться за сприяння країн НАТО, буде відкрито 1 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

«Сьогодні ми перебуваємо на полігоні, де будуємо великий тренувальний табір - місце для навчання польських та українських військових. Це та місія, яку в рамках НАТО норвежці вирішили реалізувати у партнерстві з Польщею. Це і наша філософія - ми хочемо допомагати Україні на території Польщі. Це партнерство з Норвегією приносить позитивні результати», – каже він.

Міністр розповів, що будівництво великого табору розпочалося 14 липня. Наразі роботи на стадії завершення і вже 1 вересня на цьому полігоні розпочнеться перший курс навчання для українських військ на території Польщі. Косіняк-Камиш зазначив, що після завершення місії з підтримки України цей табір буде переданий для використання збройним силам Польщі.

«Я хотів би щиро подякувати всім нашим солдатам - командиру та начальнику цього місця, які керують усім навчальним комплексом для сухопутних військ. Це найпівденніший полігон, другий за величиною в Польщі, центр підготовки сухопутних військ, який демонструє свої можливості», – додав чиновник.

Нагадаємо, у Польщі затримано 17-річного громадянина України, який, імовірно, на замовлення російських спецслужб скоював диверсії. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині російського агента, який одночасно працював на ФСБ та Головне розвідувальне управління.

Читайте також:

Теги: Польща військові навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Системи будуть розміщені на українсько-польському кордоні у пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині
Пункти пропуску на кордоні з Польщею оснастять мобільними сканерами з ШІ
13 серпня, 17:27
У параді візьмуть участь військовослужбовці країн-союзників: Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Румунії
У Польщі відбудеться найбільший парад в історії
12 серпня, 10:16
Президент США Дональд Трамп запросив Кароля Навроцького до Білого дому
Трамп запросив до Білого дому нового президента Польщі
9 серпня, 14:33
Польща дає багато варіантів для отримання нового фаху
Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій
1 серпня, 09:37
Влітку зафіксовано зростання пасажиропотоку на кордоні України, зокрема з Польщею
ДПСУ попереджає про обмеження на кордоні з Польщею
30 липня, 16:32
Образ лауреатки двох Нобелівських премій Марії Склодовської-Кюрі має прикрасити нову банкноту євро
Новий дизайн євробанкнот викликав запеклу суперечку між Францією та Польщею
29 липня, 09:48
Радослав Сікорський попросив спецпредставника Трампа вплинути на президента США
The Telegraph: Польща вплинула на відновлення постачань Patriot Україні
25 липня, 16:54
Польща представила новий кабінет міністрів після перестановок у уряді 23 липня
Туск оголосив склад нового кабінету міністрів Польщі: перелік ключових призначень
23 липня, 13:39
У навчаннях візьмуть участь понад 120 літальних апаратів і 10 берегових ракетних комплексів
Росія розпочала масштабні військово-морські навчання (відео)
23 липня, 11:23

Політика

Сійярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити «Дружбу»
Сійярто повідомив, за скільки часу вдасться відновити «Дружбу»
Польща відкриє навчальний полігон для ЗСУ: названо дату
Польща відкриє навчальний полігон для ЗСУ: названо дату
Китай відповів на слова Зеленського про свою роль у гарантіях безпеки
Китай відповів на слова Зеленського про свою роль у гарантіях безпеки
Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна
Трамп заявив, що не хоче бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога
Росія визнала іноагентом прокремлівського політолога
Глава російського МЗС розповів, коли Путін зустрінеться із Зеленським
Глава російського МЗС розповів, коли Путін зустрінеться із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5260
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4334
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
3980
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3459
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua