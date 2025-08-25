У серпні 2025 року остаточно затвердили дизайн терміналу Транспортного вузла Солідарність – Центрального комунікаційного порту ( ЦКП). Таку назву отримав мегапроект уряду Польщі з будівництва нового аеропорту та залізничної вузлової станції

Польща реалізує масштабний проєкт з будівництва нового транспортного вузла, відомого як Центральний комунікаційний порт (CPK). Розташований за 40 км від Варшави, цей аеропорт має стати одним із найбільших у Європі, об'єднавши авіаційний та залізничний транспорт. Про це пише «Главком» посилаючись на CPK.

Аеропорт будують у гміні Баранув, він займатиме площу 4 тис. гектарів. У першій фазі проєкту, яку планують завершити до 2032 року, CPK матиме:

пасажирський термінал площею 400 тис. кв. м зі 140 стійками реєстрації;

дві паралельні злітно-посадкові смуги;

залізничний вокзал з 12 коліями, що дозволить потягам рухатися зі швидкістю до 350 км/год;

автобусний вокзал, який забезпечить зручне сполучення.

Радіальне планування терміналу покликане мінімізувати відстані для пасажирів. Нешенгенська зона буде розташована на нижньому рівні ЦКП, тоді як Шенгенська – на верхньому. Залізничний вокзал ( 12 колій) розмістять безпосередньо біля терміналу аеропорту. Черг і тисняви ​​не буде, запевняють архітектори. У день відкриття всередині розташують 140 стійок реєстрації, також зарезервують місце для встановлення ще одного реєстраційного острова, що збільшить кількість стійок до 170.

Проєкт спрямований на створення зручного хабу, де пасажири зможуть швидко пересісти з літака на потяг або автобус. За прогнозами, на початковому етапі CPK обслуговуватиме 34-40 млн пасажирів на рік, а в майбутньому ця цифра може зрости до 100 млн. Це зробить його ключовим авіаційним центром у регіоні.

Нове летовище запрацює у Польщі уже за кілька років

До 29 серпня 2025 року триває процес вибору генерального підрядника пасажирського терміналу. Будівельні роботи розпочнуться із закладки паль 2026-го. Згідно з графіком, аеропорт ЦКП має запрацювати до кінця 2032 року – одночасно з першою ділянкою швидкісної залізниці Варшава – Лодзь.

Загальна вартість проєкту оцінюється у понад 35 млрд. євро.

До слова колишній президент Польщі Анджей Дуда у спільному інтерв’ю виданням Otwarta Konserwa, Nowy Ład та Ягеллонському клубу розповів про складні стосунки з Україною та деякими союзниками Польщі. Він наголосив, що польські об’єкти інфраструктури, зокрема аеропорт у Жешуві та автомагістралі, не належать іноземцям, і Польща готова закрити їх, якщо це комусь не подобається.