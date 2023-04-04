Втекли від санкцій до Альп: як російські еліти ховаються у Франції

Попри накладені санкції, російські еліти насолоджуються французькими Альпами та тримають там бізнес

Велика кількість нерухомості у французьких Альпах належить громадянам Росії. Наприклад, у Куршевелі є шале російського олігарха Михайла Прохорова та одних із найбагатших людей РФ Сергія та Миколи Саркісових. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Михайла Ткача.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Готель дружини Геннадія Тимченка

Там же можна побачити готель дружини Геннадія Тимченка, який досі відкритий та приймає гостей, попри санкції. Представники ЗМІ також помітили у Куршевелі дружину та дочку російського олігарха Андрія Бокарьова.

Дружина Андрія Бокарьова

Члени родини Бокарьова у Куршевелі

До об'єктива потрапив і Михайло Карісалов, генеральний директор російської компанії «Сібур», що належить підсанкційному путінському олігарху Леоніду Міхельсону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Михайло Карісалов

Як повідомляють журналісти, неподалік Куршевеля розташований маєток Олександра Базарова. За даними росЗМІ за 2022 рік, він обіймав посаду віцепрезидента «Сбербанку Росії». Поблизу нього знаходиться шале, за адресою якого зареєстрована французька компанія з управління нерухомістю. За словами Ткача, її кінцевим бенефіціаром є російський олігарх Михайло Фрідман.

Шале Олександра Базарова

Поруч також розташовано шале Олександра Пумпянського, сина одного з найбагатших людей Росії Дмитра Пумпянського. Як зазначається у розслідуванні, він разом із рештою олігархів був присутній на зустрічі з Путіним у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Шале Олександра Пумп'янського

ЗМІ пригадали, як Олександр Пумпянський раніше скаржився на те, що не може жити в Женеві через накладені на нього санкції. При цьому людина, яка проживає в його шале, сказала журналістам, що орендує будинок. На думку Ткача, це свідчить про те, що олігарх заробляє на нерухомості в ЄС.

Ще одне шале у тому районі належить родині мільйонера Микити Мішина, який займається залізничними перевезеннями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом журналісти помітили у французьких Альпах велику кількість російських туристів. Серед них заступник директора з будівництва компанії «РусХімАльянс» Олег Давидов. За інформацією видання, серед співвласників підприємства є «Газпром».

Олег Давидов

Представники українських ЗМІ також зустріли колишнього гендиректора «Якутської паливної енергетичної компанії» Рубена Геворкяна, мільйонера та фігуранта у скандалі з приватизацією лісу Міноборони Рустема Магдєєва та багатьох інших росіян.

Рубен Геворкян

Автори розслідування зазначають, що велика кількість туристів із РФ не залишили свою країну назовсім, а просто приїхали відпочити до Австрії, Франції та інших держав, які офіційна Росія визнає ворожими. Проте більшість з них не просто ігнорує війну в Україні, а активно виступає за підтримку російської агресії.

Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явився запис розмови, де бізнесова та культурна еліта Росії проклинає Путіна.

До слова, двоє російських олігархів домагаються виключення зі списку санкцій. Росіяни вважають, що зняття санкцій має бути пов'язане з публічною відмовою від режиму Путіна і його агресивної війни

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше близький до Путіна олігарх спрогнозував крах кремлівського держкапіталізму.