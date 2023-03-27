Росіяни створили сухопутний дрон, який здатен пошкоджувати броньовану техніку

Російський дрон «Їжачок» може ускладнити окопну оборону українських захисників

У Росії заявили про створення наземного дрона «Їжак». Директор конструкторського бюро «Спектр Інжиніринг» Андрій Братеньков заявив, що він здатен пошкоджувати броньовану техніку. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Дешевий апарат, як стверджують росіяни, здатний нести навантаження до 5 кг на відстані до 5 км, а також зберігати рухливість, як би його не перевертали.

«Платформа здатна зберігати рухливість, хоч би як її не перевертали. Ми подивилися на досвід застосування подібних дронів за кордоном і дійшли висновку, що потрібно робити максимально дешевий апарат. Плануємо пропонувати його як платформу для знищення бронетанкової техніки», – повідомив Братеньков.

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Він додав, що у планах розробників збільшити навантаження до 10 кг. Росіяни хочуть зекономити на техніці, яку ж, як кажуть, самі створили.

«Гусенична формула технічно дорожча у виконанні… На полі бою бруд, або будівельне сміття. Це оптимальний варіант із погляду вартості процесу та живучості», – запевнив він.

Тим часом заява Братенькова, ймовірно, є певним анонсом, оскільки про плани масового виробництва й експлуатації він не розповів нічого.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до росіян. РФ направляє здобуту зброю до Ірану, щоб там могли спробувати перепроєктувати системи.