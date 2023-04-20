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Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський
Замок родини Коломойського у Франції
фото з відкритих джерел

У власності сестри Коломойського є зведений в 15 столітті замок поблизу французького берега Женевського озера та декілька розкішних квартир

На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним. Про раніше невідомі об’єкти власності родини українського олігарха повідомляють журналісти «Схем». 

На французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на 1 Rue Beethoven.

Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський фото 1

За цією ж адресою (1 Rue Beethoven) інша французька компанія – Beethoven ІІІ – володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж монакська фірма Beethoven Holding Лариси Черток. Нерухомість розташована поруч із історичними садами Трокадеро, навпроти – через річку Сена – височіє Ейфлева вежа. Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський фото 2

У селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя) Лариса Черток володіє замком Буффавен (Château de Buffavens).

Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський фото 3

Цей замок зведений у 15 столітті, на краєзнавчих сайтах зазначають, що він є однією з небагатьох споруд, які «найкраще зберегли характер того часу». На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

Листівка 1907 року із Château de Buffavens
Листівка 1907 року із Château de Buffavens

Комплексом (площа 109 368 кв.м.), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою, відповідно до документів, володіє сестра Ігоря Коломойського.

Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський фото 4

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Черток, ідеться про те, що на території довкола замку заплановані масштабні перетворення.

«Прибудова під назвою «амбар» – призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном», «невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю», «прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики». Спортмайданчики, відповідно до супутникових знімків, з’явилися біля замку в 2016 році.

Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський фото 5

Журналісти «Слідство Інфо» у фільмі-розслідуванні «Зірвати банк» повідомляли, що саме на Ларису Черток оформлена нерухомість родини олігарха Ігоря Коломойського у Франції і Швейцарії. У лютому 2022 року швейцарський суд відхилив позов Черток проти імміграційних органів, які відмовили їй у натуралізації (процес надання іноземцю громадянства) через сумніви щодо походження її капіталу.

Журналісти надіслали запитання Ігорю Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нововиявленої нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський втратив одну з найприбутковіших компаній України. До слова, родичі Коломойського відпочивали у Куршевелі (Франція) у шале «Панда», що оформлене на фірму Черток. Саме там щонайменше двічі взимку цього року помічали сина Коломойського.

Теги: Ігор Коломойський нерухомість Франція

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