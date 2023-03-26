Обстріл Запоріжжя: у лікарні помер 19-річний хлопець
У хлопця була відкрита черепно-мозкова травма.
Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю, яке росіяни здійснили 22 березня. У лікарні помер один із постраждалих, у нього була серйозна травма голови. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на обладміністрацію.
«Кількість загиблих внаслідок терористичної атаки 22 березня збільшилась: у лікарні помер хлопець 2004 р.н.», – поінформували в обладміністрації.
За інформацією ОВА, на яку посилається видання, у хлопця була відкрита черепно-мозкова травма. Лікарі дві доби боролися за життя потерпілого, але врятувати його не вдалося.
Нагадаємо, у Запоріжжі 22 березня чули звуки вибухів, там було оголошено повітряну тривогу. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання. Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина померла в лікарні.
Попередньо, російські терористи, ймовірно, били по багатоповерхівці у Запоріжжі з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С».
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