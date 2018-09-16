Опитування показало лідерство «Альтернативи» у східній Німеччині (інфографіка)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Альтернатива для Німеччина» у соціологічному опитуванні випередила ХДС/ХСС

Антиімігрантська партія «Альтернатива для Німеччини» випередила об'єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу у соціологічному опитуванні, що було проведено виключно у колишній Німецькій демократичній республіці, сателіті колишнього Радянського Союзу. Опитування було проведено службою Emnid, інформує Europe Elects.

Відповідно до результатів «Альтернатива для Німеччини» отримала 25% підтримки, ХДС/ХСС 24%, Ліва партія 18%, Соціал-демократична партія 14%, Вільні демократи 7%, Зелені 6%.

У порівнянні із виборами до Бундестагу 2017 році «Альтернатива для Німеччини» додала 3%, ХДС/ХСС втратила 4%, підтримка «лівих» та соціал-демократів не змінилася.

Опитування було проведене з 6 по 12 вересня. Були опитані 1978 громадян.

Зазначимо, в опитуванні не вказана похибка вибірки, зазвичай на такій вибірці вона складає 2-3%, тож лідерство «Альтернативи для Німеччини» над ХДС/ХСС на даний момент не є статистично значущим.

Нагадаємо, переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни.

На початку вересня у східнонімецькому Хемніці відбулися демонстрації через вбивство місцевого жителя, у якому підозрюють мігрантів.