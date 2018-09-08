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    У світі

    У східнонімецькому Хемніці знову відбулися демонстрації

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    У східнонімецькому Хемніці знову відбулися демонстрації

    У центрі Хемніца зібрались праві радикали та їхні противники

    У саксонському місті Хемніці не припиняються масові акції, які почались після вбивства місцевого жителя, у якому підозрюють мігрантів. У п'ятницю, 7 вересня, на нові демонстрації знову вийшли сотні людей.

    Поліція повідомила, що ввечері у центрі міста біля пам'ятника Карлу Марксу (місто за часів НДР називалося Карл-Маркс-Штадт - Ред.) зібрались близько 2500 прихильників правопопулістської організації Pro Chemnitz, а також близько 500 їхніх противників. Симпатики праворадикального руху пройшлись центром міста, вигукуючи гасла «Меркель повинна піти», та «Народ - це ми». Противники ксенофобії йшли під гаслом «Ми залишаємось антифашистські активними».

    Одночасно в центрі міста проходить концерт класичної музики проти ксенофобії та насильства, на який прийшли кілька тисяч людей. За правопорядком стежить місцева поліція, а також правоохоронці з інших федеральних земель. Повідомляється, що ситуація у місті залишається спокійною.

    Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого 35-річного чоловіка, у якому підозрюють мігрантів. Відтак у місті відбулися масові демонстрації за участю прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві, походження яких встановлюється. Третій перебуває у розшуку.

    Нагадаємо, відповідно до опитування компанії ISNA підтримка праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) складає 17%, в той час як Соціал-демократичну партію Німеччини підтримують 16% опитаних респондентів.

    Переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни.

    Джерело: Deutsche Welle

    Німеччина мігранти вбивство партії поліція
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