У східнонімецькому Хемніці знову відбулися демонстрації
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Розсилка
У центрі Хемніца зібрались праві радикали та їхні противники
У саксонському місті Хемніці не припиняються масові акції, які почались після вбивства місцевого жителя, у якому підозрюють мігрантів. У п'ятницю, 7 вересня, на нові демонстрації знову вийшли сотні людей.
Поліція повідомила, що ввечері у центрі міста біля пам'ятника Карлу Марксу (місто за часів НДР називалося Карл-Маркс-Штадт - Ред.) зібрались близько 2500 прихильників правопопулістської організації Pro Chemnitz, а також близько 500 їхніх противників. Симпатики праворадикального руху пройшлись центром міста, вигукуючи гасла «Меркель повинна піти», та «Народ - це ми». Противники ксенофобії йшли під гаслом «Ми залишаємось антифашистські активними».
Одночасно в центрі міста проходить концерт класичної музики проти ксенофобії та насильства, на який прийшли кілька тисяч людей. За правопорядком стежить місцева поліція, а також правоохоронці з інших федеральних земель. Повідомляється, що ситуація у місті залишається спокійною.
19:29 #C0709 The fascists are now marching towards Brühl in #Chemnitz. According to @JFDA_eV neonazi functionaries Christian #Worch und Dieter #Riefling are among the participants. #antifa Video by @RadioChemnitz pic.twitter.com/ZrBA3cH0Aa— Enough is Enough! (@enough14) September 7, 2018
Volkswagen sends out a clear signal in Chemnitz against xenophobia, discrimination, exclusion: https://t.co/RVYMjsudcv#diversity #againstracism #VWGroup pic.twitter.com/DQhoFTnoKl— Volkswagen Group (@VWGroup) September 7, 2018
Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого 35-річного чоловіка, у якому підозрюють мігрантів. Відтак у місті відбулися масові демонстрації за участю прибічників правих поглядів та їхніх противників. Повідомлялося, що мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами. Поліція затримала двох підозрюваних у вбивстві, походження яких встановлюється. Третій перебуває у розшуку.
Нагадаємо, відповідно до опитування компанії ISNA підтримка праворадикальної партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) складає 17%, в той час як Соціал-демократичну партію Німеччини підтримують 16% опитаних респондентів.
Переважна більшість жителів ФРН вважає, що правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж у західній частині країни.
Джерело: Deutsche Welle