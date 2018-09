У східнонімецькому Хемніці знову відбулися демонстрації

У центрі Хемніца зібрались праві радикали та їхні противники

У саксонському місті Хемніці не припиняються масові акції, які почались після вбивства місцевого жителя, у якому підозрюють мігрантів. У п'ятницю, 7 вересня, на нові демонстрації знову вийшли сотні людей.

Поліція повідомила, що ввечері у центрі міста біля пам'ятника Карлу Марксу (місто за часів НДР називалося Карл-Маркс-Штадт - Ред.) зібрались близько 2500 прихильників правопопулістської організації Pro Chemnitz, а також близько 500 їхніх противників. Симпатики праворадикального руху пройшлись центром міста, вигукуючи гасла «Меркель повинна піти», та «Народ - це ми». Противники ксенофобії йшли під гаслом «Ми залишаємось антифашистські активними».

Одночасно в центрі міста проходить концерт класичної музики проти ксенофобії та насильства, на який прийшли кілька тисяч людей. За правопорядком стежить місцева поліція, а також правоохоронці з інших федеральних земель. Повідомляється, що ситуація у місті залишається спокійною.

19:29 #C0709 The fascists are now marching towards Brühl in #Chemnitz. According to @JFDA_eV neonazi functionaries Christian #Worch und Dieter #Riefling are among the participants. #antifa Video by @RadioChemnitz pic.twitter.com/ZrBA3cH0Aa