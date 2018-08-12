Опубліковано розмову викрадача літака в Сіетлі та диспетчера
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Літак незадовго після викрадення розбився
Викрадач у розмові з диспетчером назвав себе «зламаним»
Газета Seattle Times опублікувала розшифровку розмови, яку викрадач літака в Сіетлі вів із диспетчером перед падінням. Під час неї викрадач назвав себе «зламаним хлопцем», повідомляє «Дождь».
Диспетчер називав викрадача Річем або Ричмондом. Останній «говорив схвильовано, але водночас безтурботно і дико».
У якийсь момент він почав турбуватися з приводу нестачі палива.
«Не знаю, що там згорає під час польоту, але згорає воно значно швидше, ніж я очікував», - сказав він.
Диспетчер відповідав спокійно, «ймовірно, намагаючись не засмучувати Річа й умовити його приземлитися», пише газета. Він вказав йому на те, що праворуч від нього за милю (1,6 кілометра) є злітна смуга.
#SEATAC AUDIO: Epic conversation for, soon to be, notorious Stolen Dash-8 airplane hijacker. Straight out of Grand Theft Auto V. @SeaTacAirport @seattletimes @TwitterSeattle #chambersbay pic.twitter.com/nJQIjkn15y— Not Giving Away ₿itcoin Truthraider.com (@TruthRaiderHQ) 11 августа 2018 г.
- Ох, мужик. Ці хлопці грубо обійдуться зі мною, якщо я спробую там приземлитися, - відповів викрадач. - Думаю, я і сам можу що-небудь зіпсувати. Не хотілося б. У них, можливо, є зенітки.
- У них немає зеніток. Ми просто намагаємося знайти місце, куди ти міг би безпечно приземлитися.
- Я не дуже готовий приземлятися. Але чорт, я повинен перестати дивитися на паливо - воно швидко витрачається.
Диспетчер знову запропонував викрадачеві місце для приземлення, і той відповів: «Це, напевно, довічний термін, так? Я б побажав саме цього для такого хлопця, як я».
Пізніше викрадач у розмові з диспетчером назвав себе «зламаним».
«Є багато людей, які турбуються про мене. Вони хвилюватимуться, коли почують, що я наробив. Хотілося б вибачитися перед кожним із них. Я просто зломлений хлопець, шарики за ролики заїхали. Не знав про це до цього моменту», - підкреслив він .
Незадовго до падіння викрадач повідомив, що, за його відчуттями, у літака відмовляє один із двигунів. Диспетчер порадив йому, якщо це можливо, летіти низько над водою.
Нагадаємо, у США співробітник авіакомпанії викрав літак з аеропорту Сіетла. Для перехоплення літака були відправлені два винищувачі F-15.
Поліція зазначає, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. Літак викрав 29-річний механік. Він робив трюки в повітрі і через відсутність навичок керування літаком розбився в районі затоки Пьюджет.