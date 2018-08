Опубліковано розмову викрадача літака в Сіетлі та диспетчера

Викрадач у розмові з диспетчером назвав себе «зламаним»

Газета Seattle Times опублікувала розшифровку розмови, яку викрадач літака в Сіетлі вів із диспетчером перед падінням. Під час неї викрадач назвав себе «зламаним хлопцем», повідомляє «Дождь».

Диспетчер називав викрадача Річем або Ричмондом. Останній «говорив схвильовано, але водночас безтурботно і дико».

У якийсь момент він почав турбуватися з приводу нестачі палива.

«Не знаю, що там згорає під час польоту, але згорає воно значно швидше, ніж я очікував», - сказав він.

Диспетчер відповідав спокійно, «ймовірно, намагаючись не засмучувати Річа й умовити його приземлитися», пише газета. Він вказав йому на те, що праворуч від нього за милю (1,6 кілометра) є злітна смуга.

#SEATAC AUDIO: Epic conversation for, soon to be, notorious Stolen Dash-8 airplane hijacker. Straight out of Grand Theft Auto V. @SeaTacAirport @seattletimes @TwitterSeattle #chambersbay pic.twitter.com/nJQIjkn15y