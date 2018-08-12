Опубліковано розмову викрадача літака в Сіетлі та диспетчера



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Літак незадовго після викрадення розбився

Викрадач у розмові з диспетчером назвав себе «зламаним»

Газета Seattle Times опублікувала розшифровку розмови, яку викрадач літака в Сіетлі вів із диспетчером перед падінням. Під час неї викрадач назвав себе «зламаним хлопцем», повідомляє «Дождь».

Диспетчер називав викрадача Річем або Ричмондом. Останній «говорив схвильовано, але водночас безтурботно і дико».

У якийсь момент він почав турбуватися з приводу нестачі палива.

«Не знаю, що там згорає під час польоту, але згорає воно значно швидше, ніж я очікував», - сказав він.

Диспетчер відповідав спокійно, «ймовірно, намагаючись не засмучувати Річа й умовити його приземлитися», пише газета. Він вказав йому на те, що праворуч від нього за милю (1,6 кілометра) є злітна смуга.

- Ох, мужик. Ці хлопці грубо обійдуться зі мною, якщо я спробую там приземлитися, - відповів викрадач. - Думаю, я і сам можу що-небудь зіпсувати. Не хотілося б. У них, можливо, є зенітки.

- У них немає зеніток. Ми просто намагаємося знайти місце, куди ти міг би безпечно приземлитися.

- Я не дуже готовий приземлятися. Але чорт, я повинен перестати дивитися на паливо - воно швидко витрачається.

Диспетчер знову запропонував викрадачеві місце для приземлення, і той відповів: «Це, напевно, довічний термін, так? Я б побажав саме цього для такого хлопця, як я».

Пізніше викрадач у розмові з диспетчером назвав себе «зламаним».

«Є багато людей, які турбуються про мене. Вони хвилюватимуться, коли почують, що я наробив. Хотілося б вибачитися перед кожним із них. Я просто зломлений хлопець, шарики за ролики заїхали. Не знав про це до цього моменту», - підкреслив він .

Незадовго до падіння викрадач повідомив, що, за його відчуттями, у літака відмовляє один із двигунів. Диспетчер порадив йому, якщо це можливо, летіти низько над водою.

Нагадаємо, у США співробітник авіакомпанії викрав літак з аеропорту Сіетла. Для перехоплення літака були відправлені два винищувачі F-15.

Поліція зазначає, що інцидент не пов'язаний з тероризмом. Літак викрав 29-річний механік. Він робив трюки в повітрі і через відсутність навичок керування літаком розбився в районі затоки Пьюджет.