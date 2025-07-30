Падіння гелікоптера Бундесверу: скільки людей загинуло

Одна людина досі вважається зниклою безвісти

Двох людей, які перебували на борту вертольота Бундесверу, що упав у річку у вівторок поблизу міста Грімма у Саксонії, знайшли мертвими. Про це повідомляє «Главком» посиланням на Spiegel.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який прибув на місце аварії, заявив про загибель двох людей. Ще одна людина, яка була на борту вертольота, все ще вважається зниклою безвісти.

Пісторіус висловив співчуття родичам загиблих та пообіцяв з'ясувати обставини аварії.

Нагадаємо, вертоліт розбився в річці поблизу Грімми в Саксонії. Він належить збройним силам Німеччини, підтвердила речниця поліції Лейпцига. За даними авіадиспетчерської служби, вертоліт зник між 10:00 і 10:30. Близько 12:00 веслярі знайшли уламки в річці Мульде.

На місці події стався витік великої кількості керосину, уламки літака лежать посередині річки і до них важко дістатися. На місці події працюють близько 50 рятувальників, які спочатку повинні зібрати керосин, а потім приступити до рятувальних робіт.

До слова, вдень 21 липня навчальний літак ВПС Бангладеш зазнав аварії та впав на територію школи й коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці. Внаслідок катастрофи загинули люди.