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Страйки в європейських аеропортах на вихідних можуть зірвати тисячі відпусток

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Страйки в європейських аеропортах на вихідних можуть зірвати тисячі відпусток
Причиною страйку є вимоги покращення безпеки, умов праці та оновлення національного трудового договору
фото: Unsplash

Протести відбуватимуться в Італії, Іспанії та Португалії, що може призвести до десятків затримок і скасувань рейсів

Сьогодні, 26 липня, в Італії відбудуться широкомасштабні страйки в аеропортах, від яких постраждають міжнародні авіакомпанії, зокрема Ryanair, EasyJet, Volotea і Wizz Air. Тисячі мандрівників можуть не потрапити на довгоочікувану відпустку через заплановані протести. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews.

Працівники аеропортів Італії проведуть чотиригодинний загальнонаціональний страйк, що може призвести до десятків затримок і скасувань рейсів. Вимоги щодо підвищення безпеки, покращення умов праці та балансу між роботою та особистим життям, а також поновлення національних контрактів є рушійною силою цього страйку.

Страйки також пройдуть в аеропортах Іспанії та Португалії. Протести можуть вплинути на такі великі авіакомпанії, як EasyJet, Ryanair, British Airways, Wizz Air, Tui, Volotea та ITA Airways, оскільки очікується, що вантажники, наземний персонал та працівники аеропортів вийдуть на страйк у кожному великому італійському аеропорту з 13:00 до 17:00 в суботу.

Протести торкнуться аеропортів Мілан Мальпенса, Мілан Лінате, Рим Фьюмічіно, Флоренція, Неаполь та Венеція. В аеропорту Мілан Лінате також страйкуватимуть працівники служби виходу на посадку Swissport і співробітники, які реєструють пасажирів. Раніше цього місяця італійські страйки призвели до того, що за один день було скасовано 73 рейси на в'їзд і виїзд. Серед них були рейси з Мілана Лінате, Мілана Мальпенса, Венеції Марко Поло та Неаполя.

Іспанські рейси також можуть постраждати на цих вихідних, оскільки екіпаж і пілоти бюджетної іспанської авіакомпанії Volotea також влаштували страйк у суботу. Це може мати значний вплив на ключові європейські авіамаршрути. Авіакомпанія наразі здійснює рейси до понад 100 європейських міст.

У Португалії працівники колишньої компанії Groundforce, а нині Menzies Aviation, страйкуватимуть протягом останніх вихідних липня та останніх чотирьох вихідних серпня. Страйк може особливо вплинути на аеропорт Лісабона.Страйк працівників SPdH/Menzies, колишньої компанії Groundforce, розпочнеться 26 липня опівночі і завершиться 29 липня опівночі. Протест буде повторюватися протягом вихідних у серпні: з 8 по 11, з 15 по 18, з 22 по 25 і з 29 серпня по 1 вересня. Особливо сильно постраждають великі аеропорти, в тому числі в Лісабоні.

Хоча майбутні страйки, без сумніву, спричинять незручності, є кілька кроків, які мандрівники можуть зробити, щоб бути готовими та краще поінформованими.

Аби уникнути незручностей потрібно перевіряти інформацію про страйки на сайті Міністерства транспорту Італії, а також подавати запити до конкретних авіакомпаній та аеропортів для отримання актуальних даних.

Це включає перевірку офіційної інформації про страйки на веб-сайті Міністерства транспорту Італії, а також запити до конкретних авіакомпаній та аеропортів для отримання останніх оновлень. Мандрівникам також рекомендується перевіряти статус свого рейсу перед тим, як вирушати в аеропорт. Згідно з італійським законодавством, під час страйку необхідний мінімальний рівень обслуговування, що гарантує, що деякі рейси все ж здійснюються у звичайному режимі. Рейси, заплановані між 7:00 і 10:00 та між 18:00 і 21:00, зазвичай підпадають під ці правила і, швидше за все, не постраждають.

Нагадаємо, нещодавно у трьох найбільших аеропортах Російської Федерації стався масштабний збій. Унаслідок цього російські авіакомпанії могли втратити понад $250 млн.

До слова, у п'ятницю, 11 липня, українці помітили у небі над Києвом літак, який дуже був схожий на цивільний. Авіакомпанія «Антонов» роз’яснила, що це був Ан-124-100 «Руслан», який того дня вдалося успішно евакуювати до Німеччини.

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Теги: аеропорт Італія страйк авіаперевезення

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