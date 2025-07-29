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У Німеччині військовий вертоліт впав у річку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Німеччині військовий вертоліт впав у річку
Вертоліт розбився в річці поблизу Грімми в Саксонії
фото: скриншот з відео

Міністерство оборони Німеччини не надало інформації про кількість людей, які перебували на борту

У Німеччині, поблизу міста Грімма, розбився військовий вертоліт. Стався витік великої кількості керосину. Про можливих постраждалих поки нічого не відомо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ntv.

Вертоліт розбився в річці поблизу Грімми в Саксонії. Вертоліт належить збройним силам Німеччини, підтвердила речниця поліції Лейпцига. За даними авіадиспетчерської служби, вертоліт зник між 10:00 і 10:30. Близько 12:00 веслярі знайшли уламки в річці Мульде.

Зазначається, що пілот зник безвісти. На місці події стався витік великої кількості керосину, уламки літака лежать посередині річки і до них важко дістатися. На місці події працюють близько 50 рятувальників, які спочатку повинні зібрати керосин, а потім приступити до рятувальних робіт.

Міністерство оборони Німеччини не надало інформації про кількість людей, які перебували на борту.

До слова, вдень 21 липня навчальний літак ВПС Бангладеш зазнав аварії та впав на територію школи й коледжу Milestone в районі Уттара в Дацці. Внаслідок катастрофи загинули люди.

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Теги: авіакатастрофа вертоліт Німеччина

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