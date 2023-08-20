Два російські аеропорти обмежили роботу: у чому причина

Аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» в Москві вжили заходів у рамках режиму «Килим», спричиненого загрозою БПЛА

У двох російських аеропортах введено режим «Килим» у зв'язку з можливою загрозою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють росЗМІ.

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Аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» в Москві вжили заходів у рамках режиму «Килим», спричиненого загрозою БПЛА.

Зокрема, літаки, що прибувають в столицю з країни-агресора, були перенаправлені до аеропорту Шереметьєво з метою забезпечення безпеки.

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Пізніше влада Москви пояснила ситуацію з тимчасовим закриттям аеропортів роботою ППО по невідомих дронах.

Як заявив мер столиці країни-агресора Сергій Собянін, вночі було «здійснено спробу» прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку, і нібито БПЛА був ліквідований силами ППО.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 19 серпня, міністерство оборони Росії заявило про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу, який нібито повинен був завдати удару по об’єктах на території столиці Росії або в Підмосков'ї.

Нагадаємо, уночі, 18 серпня, в околицях Москви та Підмосков'я пролунали вибухи. Повідомляється про атаку дронів на столицію країни-агресорки.

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Встановлено, що один із безпілотників впав на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації щодо постраждалих немає. За даними джерела в Міністерстві надзвичайних ситуацій, незначні пошкодження зафіксовані в одному з павільйонів Експоцентру.

Раніше російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії. Пошкоджено один літак.