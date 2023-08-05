Пекін вимагає від Москви пояснень за допити китайських громадян на кордоні

Посольство КНДР уже звернулося до Міністерства закордонних справ, Федеральної служби безпеки та Федеральної прикордонної служби Росії за пояненнями

Посольство Китаю в Москві висловило невдоволення «жорстоким» поводженням російської влади з китайськими громадянами, яким було відмовлено у в'їзді до країни. Посольство повідомило, що п'ятьох його громадян «повторно допитували протягом чотирьох годин» на пункті пропуску при спробі перетину кордону між Росією та Казахстаном 29 липня. Їхній в'їзд був відхилений, а туристичні візи анульовані. Про це пише Bloomberg.

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«Брутальні та надмірні дії російських правоохоронних органів у цьому інциденті серйозно порушили законні права та інтереси китайських громадян», – говорить повідомлення посольства в п'ятницю в китайській соціальній мережі WeChat.

Посольство заявило, звернулося до російського Міністерства закордонних справ, Федеральної служби безпеки та Федеральної прикордонної служби. «Це суперечить загальному контексту дружби між Китаєм і Росією і тенденції дружніх міжнародних обмінів між двома країнами, що зростає», – прокоментували дипломати.

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Висловлювання, що використовуються в заяві китайського посольства, відповідають тим, які китайські дипломати зазвичай використовують, висловлюючи протест західним країнам. У повідомленні потрібно, щоб Росія «пояснила причину інциденту, вжила активних заходів для усунення негативного впливу та забезпечила, щоб подібні інциденти не повторилися в майбутньому».

Росії слід «провести додаткове розслідування надмірних дій прикордонників та надати китайській стороні задовільну відповідь», – додало посольство.

Посольство зробило свою заяву через кілька днів після того, як китайський блогер розмістив відео в соцмережі Douyin, китайської версії TikTok, яка описує його переживання на прикордонному пункті Росія-Казахстан. «Тепер ми глибоко розуміємо широку та глибоку дружбу між Росією та Китаєм», – прокоментував він.

Раніше стало відомо, що п’ятьох громадян КНР допитували на контрольно-пропускному пункті, коли вони намагалися перетнути російсько-казахстанський кордон.

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Нагадаємо, Китай починає змінювати підхід до зв'язків з Росією і висловлює готовність розглянути план мирного врегулювання, що включає вимогу про повне виведення російських військ.