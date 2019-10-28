Пакистан заборонив проліт літака прем’єр-міністра Індії



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Глава пакистанського МЗС Шах Мехмуд Куреші заявив, що Індія «порушує права людини» в підконтрольній їй частині Кашміру

Індія направила скаргу в Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) в зв’язку з забороною Пакистану на проліт через його повітряний простір літака прем’єр-міністра Нарендри Моді для візиту в Саудівську Аравію.

Про це повідомляє в понеділок газета The Times of India з посиланням на джерела в індійському уряді.

«Прохання про дозвіл на використання повітряного простору для літаків перших осіб зазвичай задовольняється будь-якою державою і відповідає розпорядженням ICAO. Індія продовжить добиватися такого дозволу. Питання про відмову з боку Пакистану порушене перед ICAO», - заявили джерела.

У неділю Індія звернулася до Пакистану за дозволом на проліт через його авіапростір лайнера Моді, але отримала відмову. Глава пакистанського МЗС Шах Мехмуд Куреші обгрунтував його тим, що Індія «порушує права людини» в підконтрольній їй частині Кашміру.

Ситуація загострилася після того, як 5 серпня Нью-Делі оголосив про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (адміністративні одиниці, які мають менше прав, ніж штат) - Джамму і Кашмір і Ладакх. З цією метою парламент Індії затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат особливим статусом. Сусідній Пакистан засудив таке рішення і відмовився визнавати його внутрішньою справою Індії.

Прем'єрміністр Пакистану Імран Хан заявив, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну.

Джерело: УНН