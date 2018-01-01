Палестина може відмовитися від визнання Ізраїлю державою

Рішення Білого дому визнати «святе місто» столицею Ізраїлю у Палестині назвали «ляпасом століття»

Лідер палестинців Махмуд Аббас відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа відмовитися від претензій на Єрусалим як столицю Палестини, натомість зробивши головним містом його передмістя Абу-Діс. Рішення ж Білого дому визнати «святе місто» столицею Ізраїлю політик назвав «ляпасом століття» щодо спроб врегулювати



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Рішення Білого дому визнати «святе місто» столицею Ізраїлю у Палестині назвали «ляпасом століття»

Лідер палестинців Махмуд Аббас відкинув пропозицію президента США Дональда Трампа відмовитися від претензій на Єрусалим як столицю Палестини, натомість зробивши головним містом його передмістя Абу-Діс.

Рішення ж Білого дому визнати «святе місто» столицею Ізраїлю політик назвав «ляпасом століття» щодо спроб врегулювати конфлікт на Близькому Сході, пише DW.

«Зараз критичний момент. На кону - наше майбутнє», - наголосив Аббас. Він виступав на дводенному зібранні Організації визволення Палестини (ОВП), на якій палестинці мають розробити стратегію протистояння крокам США щодо Єрусалиму, який Трамп «прибрав зі столу переговорів одним твітом».

В організації також заявили про можливість перегляду угоди в Осло 1993 року, згідно з якою, зокрема, ОВП визнала існування держави Ізраїль.

«Більше немає Осло», - заявив Аббас.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході загострився після 6 грудня 2017 року, коли президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився перенести туди американське посольство. Це спричинило хвилю насильства на Близькому Сході. Починаючи з 6 грудня, унаслідок зіткнень демонстрантів з ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на Палестинських територіях загинуло 17 палестинців.

Як відомо, 21 грудня минулого року Генасамблея ООН закликала не змінювати статус Єрусалима. За резолюцію проголосували 128 країн. Дев'ять держав, однією з яких була Гватемала, виступили на підтримку Вашингтона.

Раніше Сполучені Штати ветували резолюцію ООН, яка вимагала від президента Дональда Трампа скасувати його рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі застерегла, що Сполучені Штати запам’ятають тих, хто голосував проти, як вона висловилася, вибору американського народу щодо Єрусалима.

За проект резолюції щодо Єрусалима, попри позицію офіційного Вашингтона, висловилися всі інші члени РБ ООН.

Україна підтримала проект резолюції Ради Безпеки ООН щодо статусу Єрусалима, заблоковану під час голосування делегацією США, оскільки послідовно виступає за необхідність дотримання норм міжнародного права.