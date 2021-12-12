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    Папа Римський висловив підтримку Україні

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    Папа Римський закликає вирішувати усі суперечності мирним шляхом - Папа Римський висловив підтримку Україні
    Папа Римський закликає вирішувати усі суперечності мирним шляхом
    фото з відкритих джерел

    Понтифік сподівається, що український народ зустріне Різдво в мирі та злагоді

    Папа Римський Франциск висловив підтримку Україні та її народу, закликавши вирішити суперечності навколо складної політичної ситуації через міжнародний діалог.

    «Підношу молитви за Україну, за всі її церкви і релігійні громади, її улюблений народ і за вирішення напруженості за допомогою серйозного міжнародного діалогу, а не вдаючись до зброї. Нехай це Різдво принесе мир на Україну», – сказав Франциск під час традиційного послання у Ватикані.

    Крім того, понтифік висловив глибоке розчарування «останньою статистикою» про обсяги виробництва зброї у світі.

    «Цього року зброї зробили більше, ніж у минулому. Зброя– це не вихід!», – проголосив глава Римсько-католицької церкви.

    До слова, у Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

    «Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу», – заявили в пресслужбі МЗС.

    Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

    Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

    У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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    Теги: МЗС Папа Римський Україна
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    Папа Римський висловив підтримку Україні