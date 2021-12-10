МЗС прокоментував ймовірний візит Папи Римського до України

Можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали «відповідно до усталеної практики»

У Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України, повідомляє «Радіо Свобода».

«Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу», – заявили в пресслужбі МЗС.

Згідно з повідомленням відомства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали «відповідно до усталеної практики».

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.