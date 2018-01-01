  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Папуа-Нову Гвінею сколихнув землетрус

    Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг
    Землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині Папуа-Нової Гвінеї. Про це повідомляє Геологічна служба США. Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг. Осередок землетрусу залягав на глибині 65 кілометрів. Повідомлень про постраждалих і руйнування поки не надходило. Нагадаємо, у неділю біля
    • Сьогодні, 06:41
    • Розсилка
    Папуа-Нова Гвінея
    Папуа-Нова Гвінея

    Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг

    Землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині Папуа-Нової Гвінеї.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг. Осередок землетрусу залягав на глибині 65 кілометрів.

    Повідомлень про постраждалих і руйнування поки не надходило.

    Нагадаємо, у неділю біля берегів Перу стався землетрус магнітудою 7,1.

    Також повідомлялося, що землетрус магнітудою 5,9 стався біля узбережжя Соломонових островів.

    Читайте також
    стихійні лиха
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ