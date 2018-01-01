Папуа-Нову Гвінею сколихнув землетрус
- Сьогодні, 06:41
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Папуа-Нова Гвінея
Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг
Землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині Папуа-Нової Гвінеї.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг. Осередок землетрусу залягав на глибині 65 кілометрів.
Повідомлень про постраждалих і руйнування поки не надходило.
Нагадаємо, у неділю біля берегів Перу стався землетрус магнітудою 7,1.
Також повідомлялося, що землетрус магнітудою 5,9 стався біля узбережжя Соломонових островів.