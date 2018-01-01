Папуа-Нову Гвінею сколихнув землетрус

Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг

Землетрус магнітудою 5,5 стався у північній частині Папуа-Нової Гвінеї. Про це повідомляє Геологічна служба США. Підземні поштовхи були зафіксовані в 110 кілометрах на північний захід від міста Маданг. Осередок землетрусу залягав на глибині 65 кілометрів. Повідомлень про постраждалих і руйнування поки не надходило. Нагадаємо, у неділю біля