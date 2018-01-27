Париж потерпає від повені: близько тисячі людей евакуювали

На півдні французької столиці десятки прибережних будівель були затоплені водою, вимкнено електроенергію

Через високий рівень води у Сені тисячу жителів французької столиці Парижа евакуювали. Про це повідомляє Euronews. «На півдні французької столиці десятки прибережних будівель були затоплені водою, вимкнено електроенергію, а близько тисячі жителів довелося евакуювати», - йдеться у повідомленні. У вихідні очікується, що



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Париж

На півдні французької столиці десятки прибережних будівель були затоплені водою, вимкнено електроенергію

Через високий рівень води у Сені тисячу жителів французької столиці Парижа евакуювали.

Про це повідомляє Euronews.

«На півдні французької столиці десятки прибережних будівель були затоплені водою, вимкнено електроенергію, а близько тисячі жителів довелося евакуювати», - йдеться у повідомленні.

У вихідні очікується, що максимальний рівень води підніметься до шести метрів. Рух човнів Сеною та автомобілів уздовж річки був закритий.

Зазначається, що повінь охопила не лише Париж, а ще й місто Ліон. Загалом у 13 з 96 адміністративних департаментів Франції оголошено попередження про повені.

Як повідомляє RFI з посиланням на агентство Vigicrues, рівень води продовжить підніматися до понеділка. У восьми містах департаменту Сена і Марна було заборонено використання для пиття води з крану, закриті кілька шкіл, частково перекриті дороги. У департаменті Івелін в п'ятницю ввечері була евакуйована лікарня, де знаходилися 86 пацієнтів.

Разом з тим, Vigicrues змінило рівень небезпеки в паризькому річковому басейні з «помаранчевого» на «жовтий». У пониззі Сени, на території Нормандії, повені продовжаться на початку наступного тижня.

24 січня «Главком» повідомляв, що рівень води у річці Сена в Парижі перевищив п’ять метрів і продовжує підніматися.

Джерело: Укрінформ