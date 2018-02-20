Парламент Угорщини прийняв резолюцію про захист Польщі від «тиску» Брюсселя
- Сьогодні, 22:26
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Парламент звернувся до угорського уряду не підтримувати пропозиції, які будуть обмежувати реалізацію основних польських прав
Парламент Угорщини прийняв 20 лютого резолюцію «про підтримку Польщі у зв'язку з тиском зі сторони Брюсселя».
Про це повідомляє «Європейська правда».
Парламент звернувся до угорського уряду не підтримувати пропозиції, які будуть обмежувати реалізацію основних польських прав, що випливають з членства країни в ЄС.
«Ми закликаємо угорський уряд підтримати Польщу, не дозволити зменшувати гарантовані Угодою ЄС права Польщі, та не підтримувати пропозицію, яка б обмежувала втілення основних прав Польщі, що випливають з її членства у ЄС», - йдеться у резолюції, яку підготував глава парламентської Комісії закордонних справ країни Шольт Немет.
Резолюція була прийнята 114 голосами (проти - 13 голосів) в присутності посла Польщі Єжи Снопека.
У резолюції підкреслюється, що «угорський парламент вважає невиправданим те, що Європейський парламент та Європейська комісія ініціювала справу проти Польщі згідно зі статтею 7 Договору ЄС та прийняли рішення в цьому питанні».
Як відомо, угорські політики вже неоднорозово заявляли, що Польща завжди може розраховувати на їхню підтримку.
Нагадаємо, минулого тижня Угорщина звинуватила Україну у «міжнародній кампанії брехні» через мовний скандал.