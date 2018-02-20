Парламент Угорщини прийняв резолюцію про захист Польщі від «тиску» Брюсселя

Парламент звернувся до угорського уряду не підтримувати пропозиції, які будуть обмежувати реалізацію основних польських прав

Парламент Угорщини прийняв 20 лютого резолюцію «про підтримку Польщі у зв'язку з тиском зі сторони Брюсселя». Про це повідомляє «Європейська правда». Парламент звернувся до угорського уряду не підтримувати пропозиції, які будуть обмежувати реалізацію основних польських прав, що випливають з членства країни в



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Парламент Угорщини

Парламент звернувся до угорського уряду не підтримувати пропозиції, які будуть обмежувати реалізацію основних польських прав

Парламент Угорщини прийняв 20 лютого резолюцію «про підтримку Польщі у зв'язку з тиском зі сторони Брюсселя».

Про це повідомляє «Європейська правда».

Парламент звернувся до угорського уряду не підтримувати пропозиції, які будуть обмежувати реалізацію основних польських прав, що випливають з членства країни в ЄС.

«Ми закликаємо угорський уряд підтримати Польщу, не дозволити зменшувати гарантовані Угодою ЄС права Польщі, та не підтримувати пропозицію, яка б обмежувала втілення основних прав Польщі, що випливають з її членства у ЄС», - йдеться у резолюції, яку підготував глава парламентської Комісії закордонних справ країни Шольт Немет.

Резолюція була прийнята 114 голосами (проти - 13 голосів) в присутності посла Польщі Єжи Снопека.

У резолюції підкреслюється, що «угорський парламент вважає невиправданим те, що Європейський парламент та Європейська комісія ініціювала справу проти Польщі згідно зі статтею 7 Договору ЄС та прийняли рішення в цьому питанні».

Як відомо, угорські політики вже неоднорозово заявляли, що Польща завжди може розраховувати на їхню підтримку.

Нагадаємо, минулого тижня Угорщина звинуватила Україну у «міжнародній кампанії брехні» через мовний скандал.