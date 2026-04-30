Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Полковник армії США інтегрувався у «мозок» Бундесверу
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Вашингтон отримав прямий вплив на планування місій німецької армії на тлі розколу між Трампом і Мерцем

Сполучені Штати призначили свого полковника до командної структури армії Німеччини, де він працюватиме у стратегічному підрозділі, відповідальному за планування військових операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання POLITICO.

За інформацією видання, американський офіцер обійме посаду в Оперативному відділі сухопутних військ Німеччини. Йдеться про ключову структуру, яку називають «мозком» армії, адже саме там розробляють плани військових місій і готують стратегічні рішення. Служба представника США у Командуванні німецької армії має розпочатися вже у жовтні.

Джерела зазначають, що Німеччина погодилася на таку інтеграцію. Американський полковник братиме участь у плануванні місій німецьких сухопутних військ, що свідчить про безпрецедентний рівень взаємодії між двома арміями.

Речник німецької армії окреслив основні завдання офіцера США:
• подальше поглиблення німецько-американської співпраці;
• оптимізація спільних оперативних можливостей;
• зміцнення взаємодії у рамках НАТО.

У матеріалі наголошується, що такий рівень інтеграції військових структур є найвищим за останні десятиліття. Водночас це рішення ухвалено на тлі складної політичної ситуації у відносинах між країнами.

Командувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив POLITICO: «Інтеграція старшого американського офіцера до нашого оперативного відділу також є вираженням нашої взаємної глибокої довіри».

Американська сторона також підтвердила вибірковий характер таких призначень. Речниця армії США підполковник Вонні Райт зазначила, що обмін офіцерами відбувається на «дуже вибірковій основі».

Експерти оцінюють це рішення як стратегічно важливе для НАТО та безпеки Європи. За їхніми словами, США прагнуть підвищити сумісність військ і посилити координацію з ключовими союзниками. Колишній високопосадовець Міноборони Німеччини Ніко Ланге підкреслив: «Особливо на цьому етапі інтегрований штабний офіцер США має велике значення».

Нагадаємо, що публічні розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем посилилися останнім часом. Трамп неодноразово заявляв про можливе скорочення американської військової присутності у Німеччині, а також критикував союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону.

Читайте також

Трамп звинуватив демократів у підриві внутрішньої стабільності США
Трамп звинуватив демократів у підриві внутрішньої стабільності США
27 квiтня, 03:58
У США у лікарні сталася стрілянина
У США у лікарні сталася стрілянина
26 квiтня, 02:28
«Срібної кулі» у війні США проти Ірану немає. Однак залишається одне питання
Трамп справді «змінив режим» в Ірані, однак не в кращий бік
20 квiтня, 18:11
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
Через помилування Трампа Фонду допомоги жертвам злочинів не вистачає фінансування
18 квiтня, 07:19
Європа перебудовує НАТО на випадок виходу США
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
15 квiтня, 10:57
Іран пригрозив ударами по портах Затоки
Іран пообіцяв помсту за блокаду США і пригрозив атаками по регіону – Reuters
13 квiтня, 14:44
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня
4 квiтня, 05:53
Президент США стверджував, що серйозно розглядає можливість виходу США з НАТО через те, що союзники не підтримали військові дії Вашингтона проти Ірану
Макрон відповів на погрози Трампа про вихід з НАТО
2 квiтня, 17:45
Трамп має намір запропонувати арабським державам оплатити війну з Іраном
Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам
31 березня, 00:02

Політика

Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
Словаччина догралася. Європарламент закликав заморозити фінансування країни
Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу
Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу
США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg
США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg
Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось
Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера

Новини

День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
