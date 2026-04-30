Недовіра до союзника сягнула піку. США ввели офіцера у штаб Бундесверу

Вашингтон отримав прямий вплив на планування місій німецької армії на тлі розколу між Трампом і Мерцем

Сполучені Штати призначили свого полковника до командної структури армії Німеччини, де він працюватиме у стратегічному підрозділі, відповідальному за планування військових операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання POLITICO.

За інформацією видання, американський офіцер обійме посаду в Оперативному відділі сухопутних військ Німеччини. Йдеться про ключову структуру, яку називають «мозком» армії, адже саме там розробляють плани військових місій і готують стратегічні рішення. Служба представника США у Командуванні німецької армії має розпочатися вже у жовтні.

Джерела зазначають, що Німеччина погодилася на таку інтеграцію. Американський полковник братиме участь у плануванні місій німецьких сухопутних військ, що свідчить про безпрецедентний рівень взаємодії між двома арміями.

Речник німецької армії окреслив основні завдання офіцера США:

• подальше поглиблення німецько-американської співпраці;

• оптимізація спільних оперативних можливостей;

• зміцнення взаємодії у рамках НАТО.

У матеріалі наголошується, що такий рівень інтеграції військових структур є найвищим за останні десятиліття. Водночас це рішення ухвалено на тлі складної політичної ситуації у відносинах між країнами.

Командувач німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив POLITICO: «Інтеграція старшого американського офіцера до нашого оперативного відділу також є вираженням нашої взаємної глибокої довіри».

Американська сторона також підтвердила вибірковий характер таких призначень. Речниця армії США підполковник Вонні Райт зазначила, що обмін офіцерами відбувається на «дуже вибірковій основі».

Експерти оцінюють це рішення як стратегічно важливе для НАТО та безпеки Європи. За їхніми словами, США прагнуть підвищити сумісність військ і посилити координацію з ключовими союзниками. Колишній високопосадовець Міноборони Німеччини Ніко Ланге підкреслив: «Особливо на цьому етапі інтегрований штабний офіцер США має велике значення».

Нагадаємо, що публічні розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем посилилися останнім часом. Трамп неодноразово заявляв про можливе скорочення американської військової присутності у Німеччині, а також критикував союзників по НАТО за недостатні витрати на оборону.