У Німеччині викрито мережу контрабанди технологій для російської армії

Прокурори стверджують, що торгова фірма направляла компоненти подвійного використання через Туреччину до Росії

Німецькі правоохоронці біля готелю Radisson Blu Senator у місті Любек затримали 39-річного бізнесмена Микиту С., якого підозрюють в організації масштабної схеми постачання європейських технологій для російського військово-промислового комплексу. Його супутницю Ольгу С. також ненадовго затримали, а під час обшуків вилучили документи, які викрили систему обходу західних санкцій та переміщення товарів подвійного використання до Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Цей арешт став результатом чотирирічного розслідування спільної мережі репортерів Axel Springer, Bild та Politico, яке підтвердило наявність слабких місць у санкційному режимі, що дозволяють приховувати кінцевих споживачів у РФ за допомогою фіктивної документації. Наразі Микита С. перебуває під вартою, а за порушення німецького Закону про зовнішню торгівлю йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, ядром схеми була німецька торговельна компанія Global Trade із Любека, яка до 2022 року експортувала продукцію до Росії напряму, а після посилення санкцій змінила модель. Керувати нею з Москви продовжувала підсанкційна російська компанія «Коловрат» (також відома як «Сідеріус»), яка пов'язана з оборонним сектором РФ. Микита С., ставши директором Global Trade у березні 2022 року, виступав сполучною ланкою між структурами. Співробітники «Коловрату» мали доступ до корпоративної пошти німецької фірми і під вигаданими іменами замовляли у європейських постачальників мікроконтролери, датчики, осцилографи, кулькові підшипники та вимірювальне обладнання, які згодом постачалися підприємствам російського ОПК та інститутам ядерних досліджень.

Через неможливість прямого експорту вантажі оформлювали на треті країни. Центральним транзитним хабом виступала турецька компанія MR Global. Також використовувалися німецькі підставні фірми, як-от ER Industriebedarf GmbH на чолі з громадянином РФ Ойгеном Р. та створена у травні 2025 року Amtech Solutions Даніеля А. Внутрішнє листування свідчить про свідоме приховування треків: Микита С. вимагав видаляти згадки про Росію, прибирати документи з коробок перед відправкою та змінювати отримувачів на Туреччину. Загалом у файлі «Список замовлень Нікіти» зафіксували близько 16 000 відправлень на суму понад 30 млн євро. Ольга С. допомагала координувати процес, отримуючи фото накладних через псевдонім, проте наразі вона проходить у справі як свідок.

Схему вдалося задокументувати після того, як Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) отримала доступ до внутрішніх систем «Коловрату». Розвідка зафіксувала ланцюжки поставок, зокрема передачу обладнання до Всеросійського інституту автоматики (ВНІІА), який задіяний у ядерній програмі РФ. BND передала ці дані прокурорам та митниці, які порівняли європейські експортні звіти з російськими імпортними даними та відстежили рух коштів.

Окрім Микити С., Ойгена Р. та Даніеля А., під вартою перебуває колишній керівник Global Trade Борис М., який, попри звільнення у 2022 року, зберігав довіреності та керував щоденними операціями. Оцінки BND вказують, що ця мережа була частиною ширшої системи постачання: зокрема, інша російська компанія Rokem Services через Global Trade намагалася отримати німецьке обладнання для опріснювальних установок, яке може використовуватися на атомних підводних човнах. Речники BND та митних органів Німеччини підтвердили, що боротьба з обходом санкцій через треті країни залишається у центрі особливої уваги європейських відомств.

