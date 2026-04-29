Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
Підозрюваний передавав дані про військову підтримку України, вів розвідку в Німеччині та готував можливі диверсії
фото з відкртих джерел

Слідство заявляє про підготовку диверсій: фігурант збирав дані про оборонку та військові конвої

У Берліні правоохоронці затримали громадянина Казахстану, якого підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини.

За даними слідства, затриманий перебував у контакті з російською спецслужбою щонайменше з травня 2025 року та передавав своєму куратору інформацію різного характеру.

«Сергій К. перебував у постійному контакті з російською спецслужбою з Німеччини щонайменше з травня 2025 року. До моменту арешту обвинувачений передав своєму куратору численну інформацію різного характеру», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, передані дані стосувалися військової підтримки України з боку Німеччини, а також діяльності оборонної промисловості, включно з компаніями, що розробляють безпілотники та роботизовані системи.

«Сюди входила, наприклад, інформація про військову підтримку України з боку Федеративної Республіки Німеччина, а також про німецьку збройову та оборонну промисловість – зокрема, про компанії, що розробляють безпілотники та роботів», – зазначили у прокуратурі.

Окрім цього, за версією слідства, підозрюваний займався візуальною розвідкою та підготовкою диверсій. «Сергій К. неодноразово пересилав фотографії громадських будівель у Берліні або військових конвоїв на автомагістралях, у тому числі конвою країни НАТО. Крім того, він інформував свою контактну особу в спецслужбі про відповідні об'єкти для саботажу в Німеччині та пропонував завербувати інших осіб для групи саботажу та шпигунства», – підкреслили у відомстві.

29 квітня затриманого мають доставити до слідчого судді Федерального верховного суду, який вирішить питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше у Німеччині правоохоронці заарештували громадянина України Віталія М. за підозрою у шпигунстві за військовослужбовцем Збройних Сил України на користь розвідки країни-агресора РФ. Повідомляється, що слідчі звернулися до слідчого судді Федерального верховного суду з клопотанням про видачу ордера на арешт громадянина України, якого затримали 27 березня 2026 року.

Теги: Німеччина шпигун росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону
Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua