Патріарх Кирило «намилився» в Україну



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Очільник РПЦ вірить, що український народ буде слухати повчання його церкви

Предстоятель РПЦ не сумнівається, що зустрінеться «зі своїм народом»

Патріарх Російської православної церкви Кирил має намір приїхати в Україну. Про це він заявив 31 січня на заході з нагоди десятиріччя його інтронізації.

«Я сподіваюся на те, що Господь сподобить мене ще на те, щоб відвідати Україну. Політична ситуація і кон’юнктура – це такі скороминущі явища. Сьогодні – одні політичні сили, потім інші… У мене зберігається надія, що я зможу зустрітися зі своїм віруючим народом, тому закликаю свій народ слухати те, що вчить церква», - розказав очільник РПЦ журналістам.

Як повідомлялося, Православна церква України отримала офіційну реєстрацію. Місцезнаходження зареєстрованої ПЦУ - Київ, вулиця Трьохсвятительська, 6.

Нагадаємо, що 31 січня закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви набув чинності.

Раніше Українську церкву внесли до диптиху Вселенського патріархату.

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого в Софійському соборі в Києві.