Суд продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку

Тищенко буде під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня включно

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомляє «Суспільне».

Так, Тищенко буде під цілодобовим домашнім арештом до 23 вересня включно.



Тищенка підозрюють у незаконному позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. У червні суд у цій справі відправив нардепа під домашній арешт на 60 діб без права внесення застави.

Як повідомляв «Главком», 25 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За рішенням суду, Тищенко мав перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти. Політику заборонено відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду. Домашній арешт стосовно Тищенка повинен був діяти до 23 серпня 2024 року.

Раніше чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

До слова, народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним Син. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».