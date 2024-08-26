Павло Дуров залишається під вартою у Франції ще на 48 годин – AFP

Французькі судові органи продовжили термін утримання засновника Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров залишиться під вартою у Франції ще на 48 годин. Про це повідомило видання AFP з посиланням на джерела. Це рішення ухвалив слідчий суддя у неділю, 25 серпня. Дурова було заарештовано в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа ввечері 24 серпня.

Згідно з французьким законодавством, період затримання перед допитом може тривати максимум 96 годин. Після цього суддя має вирішити, чи звільнити Дурова, чи висунути йому звинувачення та залишити під вартою.

«За словами джерела, близького до слідства, слідчий суддя, який веде справу, продовжив термін тримання під вартою 39-річного Дурова ввечері у неділю. Цей початковий період затримання для допиту може тривати максимум до 96 годин. Коли ця фаза затримання закінчується, суддя може ухвалити рішення звільнити його або висунути звинувачення та залишити під вартою», – пишуть журналісти.

Міністерство юстиції Франції видало ордер на арешт Дурова в рамках розслідування злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, кібербулінг, організовану злочинність та пропаганду тероризму. Його нібито звинувачують у тому, що він не вжив заходів щодо припинення злочинного використання його платформи.



Нагадаємо, що французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

До слова, американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт Дурова.

Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.