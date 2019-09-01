У Лаврова вважають, що Польща загнала себе «у дурне становище» через меморіальні заходи без РФ



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Марія Захарова

Варшава загнала себе в дурне становище, не запросивши Росію на заходи пам’яті – Захарова

На своїй сторінці представниця МЗС РФ процитувала ЗМІ, в яких йшлося про причини відсутності Росії на заходах з нагоди річниці початку Другої світової війни.

Про це директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Заступник Міністра закордонних справ Польщі Шимон Шінковскій вель Сенк пояснив, чому Росію не запросили на заходи з нагоди річниці початку Другої світової війни. За його словами, в цей раз вибір країн здійснювався за новим критерієм. «Країни-учасники вибиралися на основі сучасного критерію», – заявив радіостанції Radio Maryja Шінковскій. Згідно з цим критерієм, запрошення отримали країни Євросоюзу, Північноатлантичного альянсу і Східного партнерства. При цьому Росія, за словами політика, не фігурує ні в одному з цих форматів», – йдеться в тексті повідомлення.

Захарова на таку інформацію відповіла наступною реплікою: «У настільки дурне становище офіційна Варшава давно себе не заганяла».

Нагадаємо, у Варшаві відзначають роковин початку Другої світової війни.