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    У світі

    У Лаврова вважають, що Польща загнала себе «у дурне становище» через меморіальні заходи без РФ

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    Марія Захарова - У Лаврова вважають, що Польща загнала себе «у дурне становище» через меморіальні заходи без РФ
    Марія Захарова

    Варшава загнала себе в дурне становище, не запросивши Росію на заходи пам’яті – Захарова

    На своїй сторінці представниця МЗС РФ процитувала ЗМІ, в яких йшлося про причини відсутності Росії на заходах з нагоди річниці початку Другої світової війни.

    Про це директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова написала на своїй сторінці у Facebook.

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    «Заступник Міністра закордонних справ Польщі Шимон Шінковскій вель Сенк пояснив, чому Росію не запросили на заходи з нагоди річниці початку Другої світової війни. За його словами, в цей раз вибір країн здійснювався за новим критерієм. «Країни-учасники вибиралися на основі сучасного критерію», – заявив радіостанції Radio Maryja Шінковскій. Згідно з цим критерієм, запрошення отримали країни Євросоюзу, Північноатлантичного альянсу і Східного партнерства. При цьому Росія, за словами політика, не фігурує ні в одному з цих форматів», – йдеться в тексті повідомлення.

    Захарова на таку інформацію відповіла наступною реплікою: «У настільки дурне становище офіційна Варшава давно себе не заганяла».

    Нагадаємо, у Варшаві відзначають роковин початку Другої світової війни.

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    МЗС Росія Польща
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