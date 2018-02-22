Пентагон не коментує чутки щодо відставки радника із нацбезпеки і оборони

Вашингтоном ширяться чутки щодо можливої відставки радника із нацбезпеки і оборони

Речниця Пентагону Дана Вайт заявила про те, що генерал Герберт Макмастер служить президенту США і має прекрасну кар’єру. Про це повідомляє видання Military Times. Будь-які рішення щодо змін, за її словами, буде ухвалювати адміністрація президента. Тим самим американське міністерство оборони відмовляється коментувати чутки щодо можливого



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Evan Vucci/AP

Вашингтоном ширяться чутки щодо можливої відставки радника із нацбезпеки і оборони

Речниця Пентагону Дана Вайт заявила про те, що генерал Герберт Макмастер служить президенту США і має прекрасну кар’єру. Про це повідомляє видання Military Times.

Будь-які рішення щодо змін, за її словами, буде ухвалювати адміністрація президента. Тим самим американське міністерство оборони відмовляється коментувати чутки щодо можливого нового призначення для радника із національної безпеки і оборони президента США на фоні новин про бажання Білого Дому позбавити його нинішньої посади.

Раніше телеканал CNN повідомляв про те, що Пентагон розглядає можливість призначити Герберта Макмастера на іншу посаду. Одним із прикладів протиріч між Дональдом Трампом і його радником із національної безпеки і оборони стала реакція 45 президента США на заяви Герберта Макмастера на Мюнхенській конференції із безпеки щодо доказів втручання РФ у вибори 2016 року.

На думку Дональда Трампа Росія не вплинула на результати виборів, в той час як прикладом змови були контакти Демократичної партії із російською стороною.