Перед Білим домом чоловік спробував скоїти акт самоспалення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіку негайно надали першу медичну допомогу, перш ніж відправити до шпиталю

Спробу самогубства вдалося вчасно зупинити

У США на галявині перед Білим домом чоловік спробував вчинити акт самоспалення. Спробу самогубства вдалося вчасно зупинити.

Про це повідомляє The Independent.

«Секретна служба США повідомила про спробу самогубства чоловіка після того, як він підпалив себе біля газону Білого дому», - йдеться у повідомленні.

Американська секретна служба зазначила, що необхідну допомогу чоловіку надали чиновники Служби національних парків та Паркової поліції США.

Як повідомляється, чоловіку негайно надали першу медичну допомогу, перш ніж відправити до шпиталю.

До слова, раніше до психлікарні відправили росіянина, який хотів стрибнути з Ейфелевої вежі.