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    У світі

    Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини

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    Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини - Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини
    Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини

    Затримки у постачанні вакцини торкнеться тільки періоду до 25 січня

    Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини. Корпорації розробили план, який дозволить наростити виробничі потужності в Європі.

    Про це йдеться в заяві на сайті BioNTech.

    В їх заяві пояснюється, що компанії зможуть повернутися до початкового плану поставок в ЄС, починаючи з 25 січня. Вони збільшать обсяги поставок з 15 лютого.

    Таким чином, затримки у постачанні вакцини торкнеться тільки періоду до 25 січня, пояснюють ЗМІ.

    Раніше на цьому тижні в Pfizer попередили, що, ймовірно, не зможуть поставляти обумовлений кількість доз вакцини для ЄС протягом трьох-чотирьох тижнів. Компанія пояснювала це необхідністю взяти паузу, щоб збільшити виробничі потужності на одному зі своїх заводів.

    Такі плани викликали тривогу в ЄС, де проходить кампанія з вакцинації населення від COVID-19, причому на даному етапі застосовується в основному, як раз вакцина від Pfizer і BioNTech.

    Теги: ЄС ЗМІ населення
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