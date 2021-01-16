Лідер боснійських сербів не бажає повертати Україні викрадену ікону

Мілорад Додік назвав «некомпетентним» українського міністра Кулебу

Триває скандал навколо ікони, ймовірно викраденої з окупованого Луганську, яку сербський представник у Президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував 14 грудня минулого року російському міністру Сергію Лаврову. Як повідомляє «Балканський оглядач», Додік виступив із різкою критикою українського міністра зовнішніх справ Дмитра Кулеби, якого звинуватив у розповсюдженні неправдивих відомостей та некомпетентності.

Цьому передувала заява Кулеби, який повторив вимогу до уряду Боснії і Герцеговини повернути українську ікону, а Додіка, який заперечував українське походження предмету старовини, звинуватив в брехні.

«Обґрунтовувати звинувачення на основі невірно інтерпретованих статей у ЗМІ, а потім публічно заявляти про неправду та висувати звинувачення - це демонстрація аматорства та відсутності базових знань у галузі права, міжнародних відносин та дипломатії», – наголошується в спеціальній заяві офісу представника сербів в Президії Боснії і Герцеговини, який наразі головує в цієї інституції.

Як зазначається в повідомленні, 23 грудня минулого року кабінет глави Президії Боснії і Герцеговини звернувся до Посольства України в Сараєво із вимогою надати всю інформацію, яка б підтверджувала твердження про право власності України на ікону.

«Офіс прямо просив Посольство України надати всі юридично обгрунтовані факти та докази, що підтверджують належність ікони Україні, а також усі докази того, що зазначена ікона була відчужена, включаючи інформацію про спосіб відчуження, час, місце та власника», – йдеться в заяві. Але, як наголошує офіс Додіка, до сьогодні Посольство України не надало запитувану інформацію.

Кабінет сербського члена та голови Президії Боснії і Герцеговини закликав міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу «припинити гратися в Twitter-дипломатію» та діяти відповідно до міжнародного права та конвенцій.

За словами самого Додіка, іконі 300 років, вона була «знайдена в Луганську», а печатка на самій іконі свідчила про те, що цей витвір релігійного мистецтва належить Радянській Україні. МЗС Російської Федерації повернув ікону до Боснії і Герцеговини.

Раніше стало відомо про те, що Офіс генерального прокурора відкрив провадження за статтею про незаконне вивезення старовинної ікони з України.