Під час святкування Дня взяття Бастилії у Парижі затримали понад 170 людей



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Активісти зводили барикади, підпалили смітники та кидали у бік поліцейських різні предмети

Більшість із затриманих є учасниками руху «жовтих жилетів».

У Парижі у неділю, 14 липня, під час святкування Дня взяття Бастилії правоохоронці затримали 175 людей. Про це повідомила місцева поліція, пише DW.

Зазначається, що більшість із затриманих є учасниками руху «жовтих жилетів».

Напередодні параду на честь національного свята місцева влада заборонила проведення акцій «жовтих жилетів» у центрі міста. Однак кілька груп учасників руху все ж таки зібралися поблизу Єлисейських полів. Як тільки вулицю відкрили для руху транспорту після проведення параду, кілька сотень протестувальників намагалися перекрити її та влаштувати акцію. Активісти почали зводити барикади, підпалили смітники та кидали у бік поліцейських різні предмети. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

У більшості випадків причиною затримання протестувальників стала організація незаявленої демонстрації, насильницькі дії щодо співробітників поліції, псування державної власності і носіння забороненої зброї, повідомив телеканал BFM TV.

Окрім того, ще перед початком параду поліція затримала поблизу Єлисейських полів відомих активістів руху «жовтих жилетів» Еріка Друе і Жерома Родрігеса.

У параді на Єлисейських полях у Парижі з нагоди святкування Дня взяття Бастилії взяли участь більше чотирьох тисяч військових.

Серед інших гостей на параді, який пройшов під знаком ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона з посилення оборонної співпраці в Європі, була канцлерка Німеччини Анґела Меркель та інші європейські політики

Як повідомлялося, під час урочистостей до Дня взяття Бастилії протестувальники освистали президента Франції Еммануеля Макрона.